НОВОСТИЭкономика

Названы сферы, в которых пенсионерам платят больше всего

Специалисты проанализировали около 40 тысяч вакансий, чтобы найти самые высокооплачиваемые

16 августа 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор" выяснили, в каких сферах пенсионеры могут рассчитывать на самую высокую зарплату. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего люди, вышедшие на пенсию, могут зарабатывать в строительстве и недвижимости – 88 тысяч рублей. Сотрудники, задействованные в производстве и агропроме, могут рассчитывать на ежемесячный заработок в 70 тысяч рублей. В тройке самых высокооплачиваемых отраслей также оказались транспорт и логистика, где работникам платят по 65 тысяч рублей.

Отмечается, что для создания рейтинга специалисты проанализировали около 40 тысяч вакансий.

Работа

Комментарии 15

Avatar Picture
Инга

11:39:49 16-08-2023

Вы о чем? Вы в курсе, что 50+ и у человека нет еще пенсии, не может вообще устроиться НИКУДА т к его уже считают старым? Откуда эта статистика и подскажите, лично мне, той которая не может найти работу больше года, как найти работу, чтобы еще и устроиться официально? До пенсии доживем?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:21 16-08-2023

Инга (11:39:49 16-08-2023) Вы о чем? Вы в курсе, что 50+ и у человека нет еще пенсии, н... Какое образование и каков стаж работы и кем. Озвучьте.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:59:47 16-08-2023

Инга (11:39:49 16-08-2023) Вы о чем? Вы в курсе, что 50+ и у человека нет еще пенсии, н... В Марийку всегда требуются продавцы и зп там нормальная.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:30:55 17-08-2023

Инга (11:39:49 16-08-2023) Вы о чем? Вы в курсе, что 50+ и у человека нет еще пенсии, н... Хотела бы устроиться, давно устроилась, без куска хлеба год бы не прожила, мне 50+ работу нахожу за месяц с официальным трудоустройством и зарплатой выше среднего, вы или плохой специалист, или просто не хотите работать.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:21 16-08-2023

Дайте,пожалуйста,адреса предприятий Алтайского края, где ждут пенсионеров на зарплату 88 тыс. или хотя бы 70 тыс.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

12:00:40 16-08-2023

А где высокие зарплаты в образовании, здравоохранении с множеством доплат работающим пенсионерам. Об этом так любят рассказывать профильные министры.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:28 16-08-2023

Так это в объявлениях такие зарплаты. В реальности платят 20 - 30.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:36:39 16-08-2023

Знакомый мужик устроился на стройку электриком. Было обещано тоже 70 - 80. В конце месяца получил 20. Объяснили, что он ещё ученик(хотя ему 50 лет, высшее образование, именно по электрике), стаж по специальности, но штраф за что - то высчитали, в график не уложились и ещё какая - то дребедень. На следующий месяц опять причины. Проработал у них 6 мес.и ни разу не получил 70 - 80, всё 20 и платили.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:48:26 16-08-2023

Гость (12:36:39 16-08-2023) Знакомый мужик устроился на стройку электриком. Было обещано... Значит такой специалист

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:53:39 16-08-2023

Гость (13:48:26 16-08-2023) Значит такой специалист... Нет, значит такие работодатели.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:55:11 16-08-2023

Гость (13:48:26 16-08-2023) Значит такой специалист... поддерживаю. В график не уложился - значит работал с перекурами.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:38:34 16-08-2023

Гость (13:55:11 16-08-2023) поддерживаю. В график не уложился - значит работал с переку... В график не он один не уложился, а вся стройка. И текучка там страшная, никто ни разу не получил 70 - 80, как было в объявлении.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:53:37 16-08-2023

Гость (15:38:34 16-08-2023) В график не он один не уложился, а вся стройка. И тек... значит не один с ленцой работал

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:09:12 16-08-2023

На стройке работать на пенсии - это ну такое себе. Там молодые то не все выдерживают, уходят.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:37:15 16-08-2023

Это те, пенсионеры, которые сидят руководами. Типа Отмашкина.

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров