Названы сферы, в которых пенсионерам платят больше всего

Специалисты проанализировали около 40 тысяч вакансий, чтобы найти самые высокооплачиваемые

16 августа 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалисты сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор" выяснили, в каких сферах пенсионеры могут рассчитывать на самую высокую зарплату. Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего люди, вышедшие на пенсию, могут зарабатывать в строительстве и недвижимости – 88 тысяч рублей. Сотрудники, задействованные в производстве и агропроме, могут рассчитывать на ежемесячный заработок в 70 тысяч рублей. В тройке самых высокооплачиваемых отраслей также оказались транспорт и логистика, где работникам платят по 65 тысяч рублей.

Отмечается, что для создания рейтинга специалисты проанализировали около 40 тысяч вакансий.