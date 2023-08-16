Названы сферы, в которых пенсионерам платят больше всего
Специалисты проанализировали около 40 тысяч вакансий, чтобы найти самые высокооплачиваемые
16 августа 2023, 11:19, ИА Амител
Специалисты сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор" выяснили, в каких сферах пенсионеры могут рассчитывать на самую высокую зарплату. Об этом сообщает РИА Новости.
Больше всего люди, вышедшие на пенсию, могут зарабатывать в строительстве и недвижимости – 88 тысяч рублей. Сотрудники, задействованные в производстве и агропроме, могут рассчитывать на ежемесячный заработок в 70 тысяч рублей. В тройке самых высокооплачиваемых отраслей также оказались транспорт и логистика, где работникам платят по 65 тысяч рублей.
Отмечается, что для создания рейтинга специалисты проанализировали около 40 тысяч вакансий.
11:39:49 16-08-2023
Вы о чем? Вы в курсе, что 50+ и у человека нет еще пенсии, не может вообще устроиться НИКУДА т к его уже считают старым? Откуда эта статистика и подскажите, лично мне, той которая не может найти работу больше года, как найти работу, чтобы еще и устроиться официально? До пенсии доживем?
11:52:21 16-08-2023
Инга (11:39:49 16-08-2023) Вы о чем? Вы в курсе, что 50+ и у человека нет еще пенсии, н... Какое образование и каков стаж работы и кем. Озвучьте.
15:59:47 16-08-2023
Инга (11:39:49 16-08-2023) Вы о чем? Вы в курсе, что 50+ и у человека нет еще пенсии, н... В Марийку всегда требуются продавцы и зп там нормальная.
00:30:55 17-08-2023
Инга (11:39:49 16-08-2023) Вы о чем? Вы в курсе, что 50+ и у человека нет еще пенсии, н... Хотела бы устроиться, давно устроилась, без куска хлеба год бы не прожила, мне 50+ работу нахожу за месяц с официальным трудоустройством и зарплатой выше среднего, вы или плохой специалист, или просто не хотите работать.
11:49:21 16-08-2023
Дайте,пожалуйста,адреса предприятий Алтайского края, где ждут пенсионеров на зарплату 88 тыс. или хотя бы 70 тыс.
12:00:40 16-08-2023
А где высокие зарплаты в образовании, здравоохранении с множеством доплат работающим пенсионерам. Об этом так любят рассказывать профильные министры.
12:09:28 16-08-2023
Так это в объявлениях такие зарплаты. В реальности платят 20 - 30.
12:36:39 16-08-2023
Знакомый мужик устроился на стройку электриком. Было обещано тоже 70 - 80. В конце месяца получил 20. Объяснили, что он ещё ученик(хотя ему 50 лет, высшее образование, именно по электрике), стаж по специальности, но штраф за что - то высчитали, в график не уложились и ещё какая - то дребедень. На следующий месяц опять причины. Проработал у них 6 мес.и ни разу не получил 70 - 80, всё 20 и платили.
13:48:26 16-08-2023
Гость (12:36:39 16-08-2023) Знакомый мужик устроился на стройку электриком. Было обещано... Значит такой специалист
13:53:39 16-08-2023
Гость (13:48:26 16-08-2023) Значит такой специалист... Нет, значит такие работодатели.
13:55:11 16-08-2023
Гость (13:48:26 16-08-2023) Значит такой специалист... поддерживаю. В график не уложился - значит работал с перекурами.
15:38:34 16-08-2023
Гость (13:55:11 16-08-2023) поддерживаю. В график не уложился - значит работал с переку... В график не он один не уложился, а вся стройка. И текучка там страшная, никто ни разу не получил 70 - 80, как было в объявлении.
15:53:37 16-08-2023
Гость (15:38:34 16-08-2023) В график не он один не уложился, а вся стройка. И тек... значит не один с ленцой работал
16:09:12 16-08-2023
На стройке работать на пенсии - это ну такое себе. Там молодые то не все выдерживают, уходят.
17:37:15 16-08-2023
Это те, пенсионеры, которые сидят руководами. Типа Отмашкина.