Молодые специалисты "Росводоканала" учились быть лидерами на слете в Томске
В мероприятии приняли участие более ста сотрудников водоканалов группы компаний
18 декабря 2024, 11:40, ИА Амител
В конце ноября в Томске состоялся Молодежный слет группы компаний "Росводоканал", собравший более ста молодых специалистов из различных регионов России. Пятеро представителей барнаульского водоканала приняли активное участие в мероприятии.
В составе делегации от Барнаула были: инженер инспекции водных ресурсов Андрей Белов, ведущий инженер отдела главного механика Артем Красилов, главный механик Андрей Павлюченко, ведущий инженер дирекции капитального строительства Рамазан Ибраев и менеджер по внутренним коммуникациям Дарья Черных.
На протяжении двух дней участники обменивались опытом, инновационными идеями и методами профессионального развития.
Они делились успешными проектами и посетили лекцию "Молодые работники: ключи к проактивной позиции". А также приняли участие в мастер-классах, направленных на развитие лидерских качеств, критического мышления и навыков публичных выступлений.
Особый интерес вызвала деловая игра "Грани успеха. Новое лидерство", где молодые специалисты смогли проявить управленческие таланты и стратегическое мышление в условиях симуляции реальных бизнес-задач.
Кульминацией слета стала панельная дискуссия, посвященная возможностям профессионального и личностного роста молодых сотрудников. В формате открытого диалога представители группы компаний "Росводоканал" обменялись мнениями с руководством Томской области, руководством ГК "Росводоканал" и ведущих томских вузов.
Участие в слете стало вдохновляющим опытом, отметил Андрей Белов. Оно дало полезные навыки публичных выступлений, общения с аудиторией и командной работы, которые пригодятся в повседневной работе. Инженер также добавил, что ценным стало общение с коллегами из других регионов, благодаря чему удалось обменяться эффективными методами и опытом.
В планах группы компаний "Росводоканал" сделать Молодежный слет ежегодным, превратив его в традиционную площадку для обмена опытом, развития профессиональных навыков и укрепления корпоративного духа.
11:46:58 18-12-2024
Ржу нимагу. Успешные лидеры. Лидеры чего? Друг перед другом лидировали что-ли? Кому они нужны? Зачем навязывать нашему обществу не свойственное извращенное поведение в обществе?
12:05:45 18-12-2024
Гость (11:46:58 18-12-2024) Ржу нимагу. Успешные лидеры. Лидеры чего? Друг перед другом ... Тоже ржу нимагу над их лозунгами на плакате за спиной. "Стань частью команды молодых лидеров!"
И сразу представил бегущую команду и все лидеры". Нормальный придумал этот слоган? Лидер это один. Не бывает команды лидеров! Особенно порадовал мадам стоящая между четырьмя других лидеров, поставившая ноги шире плеч с ухмылкой на лице. А остальные лидеры скрестили руки на груди (признак полнейшей закомплексованности). Л И Д Е Р Ы ))))
11:55:54 18-12-2024
Э, вона как! А я думаю: откуда у меня задолженность в конце года образовалась? (при отсутствии задолженности в течении года, при своевременной оплате услуг). Попытка позвонить в ВОДОКАНАЛ так же потерпела фиаско: вы, говорят, 33 в очереди. Прогресс, ЁПРСТ, цифровые, так сказать, технологии)
11:58:18 18-12-2024
А эти "лидеры" знают с какой стороны за лопату браться, чтоб порыв трубы расчистить? Если нет, то это прыщики на ровном месте.