Молодые специалисты "Росводоканала" учились быть лидерами на слете в Томске

В мероприятии приняли участие более ста сотрудников водоканалов группы компаний

18 декабря 2024, 11:40, ИА Амител

Молодежный слет / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В конце ноября в Томске состоялся Молодежный слет группы компаний "Росводоканал", собравший более ста молодых специалистов из различных регионов России. Пятеро представителей барнаульского водоканала приняли активное участие в мероприятии.

В составе делегации от Барнаула были: инженер инспекции водных ресурсов Андрей Белов, ведущий инженер отдела главного механика Артем Красилов, главный механик Андрей Павлюченко, ведущий инженер дирекции капитального строительства Рамазан Ибраев и менеджер по внутренним коммуникациям Дарья Черных.

На протяжении двух дней участники обменивались опытом, инновационными идеями и методами профессионального развития.

Они делились успешными проектами и посетили лекцию "Молодые работники: ключи к проактивной позиции". А также приняли участие в мастер-классах, направленных на развитие лидерских качеств, критического мышления и навыков публичных выступлений.

Особый интерес вызвала деловая игра "Грани успеха. Новое лидерство", где молодые специалисты смогли проявить управленческие таланты и стратегическое мышление в условиях симуляции реальных бизнес-задач.

Кульминацией слета стала панельная дискуссия, посвященная возможностям профессионального и личностного роста молодых сотрудников. В формате открытого диалога представители группы компаний "Росводоканал" обменялись мнениями с руководством Томской области, руководством ГК "Росводоканал" и ведущих томских вузов.

Участие в слете стало вдохновляющим опытом, отметил Андрей Белов. Оно дало полезные навыки публичных выступлений, общения с аудиторией и командной работы, которые пригодятся в повседневной работе. Инженер также добавил, что ценным стало общение с коллегами из других регионов, благодаря чему удалось обменяться эффективными методами и опытом.

Делегация из Барнаула / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В планах группы компаний "Росводоканал" сделать Молодежный слет ежегодным, превратив его в традиционную площадку для обмена опытом, развития профессиональных навыков и укрепления корпоративного духа.