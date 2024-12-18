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Молодые специалисты "Росводоканала" учились быть лидерами на слете в Томске

В мероприятии приняли участие более ста сотрудников водоканалов группы компаний

18 декабря 2024, 11:40, ИА Амител

Молодежный слет / Фото: "Росводоканал Барнаул"
Молодежный слет / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В конце ноября в Томске состоялся Молодежный слет группы компаний "Росводоканал", собравший более ста молодых специалистов из различных регионов России. Пятеро представителей барнаульского водоканала приняли активное участие в мероприятии.

В составе делегации от Барнаула были: инженер инспекции водных ресурсов Андрей Белов, ведущий инженер отдела главного механика Артем Красилов, главный механик Андрей Павлюченко, ведущий инженер дирекции капитального строительства Рамазан Ибраев и менеджер по внутренним коммуникациям Дарья Черных.

На протяжении двух дней участники обменивались опытом, инновационными идеями и методами профессионального развития.

Они делились успешными проектами и посетили лекцию "Молодые работники: ключи к проактивной позиции". А также приняли участие в мастер-классах, направленных на развитие лидерских качеств, критического мышления и навыков публичных выступлений.

Особый интерес вызвала деловая игра "Грани успеха. Новое лидерство", где молодые специалисты смогли проявить управленческие таланты и стратегическое мышление в условиях симуляции реальных бизнес-задач.

Кульминацией слета стала панельная дискуссия, посвященная возможностям профессионального и личностного роста молодых сотрудников. В формате открытого диалога представители группы компаний "Росводоканал" обменялись мнениями с руководством Томской области, руководством ГК "Росводоканал" и ведущих томских вузов.

Участие в слете стало вдохновляющим опытом, отметил Андрей Белов. Оно дало полезные навыки публичных выступлений, общения с аудиторией и командной работы, которые пригодятся в повседневной работе. Инженер также добавил, что ценным стало общение с коллегами из других регионов, благодаря чему удалось обменяться эффективными методами и опытом.

Делегация из Барнаула / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В планах группы компаний "Росводоканал" сделать Молодежный слет ежегодным, превратив его в традиционную площадку для обмена опытом, развития профессиональных навыков и укрепления корпоративного духа.

Комментарии 4

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Гость

11:46:58 18-12-2024

Ржу нимагу. Успешные лидеры. Лидеры чего? Друг перед другом лидировали что-ли? Кому они нужны? Зачем навязывать нашему обществу не свойственное извращенное поведение в обществе?

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Гость

12:05:45 18-12-2024

Гость (11:46:58 18-12-2024) Ржу нимагу. Успешные лидеры. Лидеры чего? Друг перед другом ... Тоже ржу нимагу над их лозунгами на плакате за спиной. "Стань частью команды молодых лидеров!"
И сразу представил бегущую команду и все лидеры". Нормальный придумал этот слоган? Лидер это один. Не бывает команды лидеров! Особенно порадовал мадам стоящая между четырьмя других лидеров, поставившая ноги шире плеч с ухмылкой на лице. А остальные лидеры скрестили руки на груди (признак полнейшей закомплексованности). Л И Д Е Р Ы ))))

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Гость

11:55:54 18-12-2024

Э, вона как! А я думаю: откуда у меня задолженность в конце года образовалась? (при отсутствии задолженности в течении года, при своевременной оплате услуг). Попытка позвонить в ВОДОКАНАЛ так же потерпела фиаско: вы, говорят, 33 в очереди. Прогресс, ЁПРСТ, цифровые, так сказать, технологии)

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Гость

11:58:18 18-12-2024

А эти "лидеры" знают с какой стороны за лопату браться, чтоб порыв трубы расчистить? Если нет, то это прыщики на ровном месте.

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