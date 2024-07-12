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Момент аварии, в которой погиб замминистра промышленности и энергетики Алтая. Видео

Водитель "Камри" вылетел на встречную полосу

12 июля 2024, 19:20, ИА Амител


В социальных сетях появилось видео с моментом аварии, в которой погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Ролик опубликовал канал Mash Siberia.

По данным ГАИ, водитель "Камри" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой". Судя по опубликованным кадрам, в сильный дождь мужчина не справился с управлением, машину закрутило и она оказалась на полосе встречного движения.

Погиб Владимир Локтюшов, находившийся в иномарке, а также водитель "Лады". Водитель "Камри", пассажирка отечественного автомобиля и ее трехлетняя дочь госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело.

ДТП Алтайский край
Читайте также в сюжете: Гибель замминистра промышленности Алтайского края

Комментарии 32

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Гость

19:52:59 12-07-2024

Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везде, не первый далеко уже погиб. В чистом поле, на широкой и хорошей дороге, где ничто не предвещает подобного. Жаль невинных погибших.

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Мусик

20:12:17 12-07-2024

Гость (19:52:59 12-07-2024) Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везд... в чем причина такой озлобленности?
судя по всему - реально несчастный случай.
собственно. нужно посочувствовать - люди погибли.
соотечественники.

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Гость

20:36:46 12-07-2024

Мусик (20:12:17 12-07-2024) в чем причина такой озлобленности?судя по всему - реальн... Я и сочувствую, написано ясно.

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Гость

15:09:48 14-07-2024

Мусик (20:12:17 12-07-2024) в чем причина такой озлобленности?судя по всему - реальн... А я сочувствую тому, имя которого не назвали. Он чем хуже замминистра?

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Гость

20:18:37 12-07-2024

Гость (19:52:59 12-07-2024) Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везд... При чем здесь принадлежность к чиновникам? Представители других профессий/должностей на встречку не выезжают, аварии не устраивают?

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Гость

11:18:03 13-07-2024

Гость (20:18:37 12-07-2024) При чем здесь принадлежность к чиновникам? Представители дру... Тут водятел из неприкасаемых, из первого гаража! На их выкрутасы и гаишники отворачиваются! А чинуша домой торопился , вот и есть причина пдд нарушать!

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Гость

20:24:57 12-07-2024

Гость (19:52:59 12-07-2024) Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везд... Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть.

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Гость

20:58:48 12-07-2024

Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... в тот момент ливень стеной лил, скорость сбросить наверное для слабых

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Гость

17:25:34 13-07-2024

Гость (20:58:48 12-07-2024) в тот момент ливень стеной лил, скорость сбросить наверное д... В такие моменты многие водители просто съезжают на обочину и останавливаются. Куда ехать, коль не видно ничего?

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Гость

21:22:40 12-07-2024

Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... Не любой. Ехал бы 70 - все были бы живы, и корона бы не свалилась.

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Гость

21:31:25 12-07-2024

Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... А не надо лететь, чтобы так не попасть. Уж водитель профессионал должен знать про аквапланирование. Соболезнования родным и близким.

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Гость

21:45:43 12-07-2024

Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... В таких исключительно плохих дорожных условиях надо гнать? Да любой водитель знает как это опасно, но здесь сработало сознание собственной исключительности. К сожалению.

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Ужас

22:40:59 12-07-2024

Гость (21:45:43 12-07-2024) В таких исключительно плохих дорожных условиях надо гнать? Д... Там обычный водитель. в чем исключительность?

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Гость

21:48:21 12-07-2024

Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... в ливень потихонечку ехать надо

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Гость

22:39:45 12-07-2024

Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... Аквапланирование, ловил как то раз, очень опасная штука

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Иван

22:38:50 12-07-2024

Гость (19:52:59 12-07-2024) Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везд... Он не был за рулём, виноват водитель.

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Гость

20:17:12 12-07-2024

А для чего такая завуалированность? водитель Камри, водитель лады и ни слова где ехал замминистр. Или может он вообще в какой то третьей неназванной машине ехал. Я то конечно подозреваю что не в ладе он был. Но описания по сути нет никакого от слова совсем

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Мусик

21:03:06 12-07-2024

Гость (20:17:12 12-07-2024) А для чего такая завуалированность? водитель Камри, водитель... согласен, изложено неоднозначно.
но разницы - где находился (по смыслу последнего абзаца - в отечественном, хоть это и весьма с постороннего взгляда странно) особой нет.
еще раз повторюсь - весьма озадачен такой негативной реакцией на гибель людей в реально случайном дтп. (в дождь всякое случается).

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Гость

11:11:03 13-07-2024

Мусик (21:03:06 12-07-2024) согласен, изложено неоднозначно.но разницы - где находил... Сознательное превышение скорости водителем с учетом текущей дорожной обстановки - это не случайное ДТП, это преступная самонадеянность.

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Гость

10:01:05 13-07-2024

Гость (20:17:12 12-07-2024) А для чего такая завуалированность? водитель Камри, водитель... Читать не пробовал? "Погиб Владимир Локтюшов, находившийся в иномарке"

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Гость

21:27:20 12-07-2024

Камри попала на аквапланирование и потеряла контакт с дорогой. Авария произошла на участке предназначенном для взлетно-посадочной полосы. Слой воды был по всей поверхности дороги, т.к. профиль не предусматривает яйцеобразность и отвод воды на края дороги.
Перед этим участком трассы с ВПП, д.б. установлен предупреждающий знак "Скользкая дорога"

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Гость

22:25:14 12-07-2024

Ничего не меняется в «гараже номер 1». На курсы экстремального вождения, хоть что ли водителей отправьте. Очередной Иван Зуев, принятый по блату ….
Соболезную.

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Гость

15:27:29 13-07-2024

Гость (22:25:14 12-07-2024) Ничего не меняется в «гараже номер 1». На курсы экстремальн... Запустить Камри во вращение на прямой это нужно быть доктором наук или как минимум кандидатом... высокая скорость, сброс газа, вращение рулём... злобному Буратино курсами не поможешь если запреты не действуют

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Кеша...

23:13:40 12-07-2024

Сразу возбуждено дело... Ежели простой смертный так ишшо посмотрят надо ли возбуждать а может там причины какие или еще что

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Гость

00:21:54 13-07-2024

Ехали этой дорогой как раз, за пару минут до этого ДТП, водитель Камри просто гнал как угорелый, обгонял всех в потоке. Ужасно было видеть, как безрассудность водителей приводит к таким последствиям. Возможно опаздывал куда-то, ну видимо успел.

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Гость

01:31:26 13-07-2024

Точно знак нужен?
Дождя не хватило!
Лада ехала прямо, Камри вертело, все остальные тоже ехали прямо.
Не секретаршу же за руль посадили.
Кто про сброс скорости выше написал должен был добавить "вовремя", пусть бы дальше топил, лучше бы в поле зарулил с полным газом

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Гость

02:12:48 13-07-2024

На том участке дороги почти все едут 150-180-200 км/ч. Теперь там поставят камеры.

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Гость

05:46:42 13-07-2024

Гость (02:12:48 13-07-2024) На том участке дороги почти все едут 150-180-200 км/ч. Тепер... Умные водители едут 100,110.

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Гость

12:26:23 13-07-2024

Гость (05:46:42 13-07-2024) Умные водители едут 100,110.... Ради интереса посчитайте при случае сколько там умных, а сколько дают газа.

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Гость

07:04:08 13-07-2024

Судя по удару, Лада тоже шла не 70 км. час.

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Гость

08:58:47 13-07-2024

Отменить автомобильные командировки по пятницам. Видимо, к концу рабочей недели у водителей накапливается усталость и теряется бдительность. Инстинкт - поскорее домой, отдыхать! ДТП с министром культуры в 2021г. тоже случилось в пятницу.

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гость

09:29:48 15-07-2024

по gps посмотрят скорость? или там не отслеживают передвижение своих водителей?

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