Момент аварии, в которой погиб замминистра промышленности и энергетики Алтая. Видео

Водитель "Камри" вылетел на встречную полосу

12 июля 2024, 19:20, ИА Амител



В социальных сетях появилось видео с моментом аварии, в которой погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Ролик опубликовал канал Mash Siberia.

По данным ГАИ, водитель "Камри" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой". Судя по опубликованным кадрам, в сильный дождь мужчина не справился с управлением, машину закрутило и она оказалась на полосе встречного движения.

Погиб Владимир Локтюшов, находившийся в иномарке, а также водитель "Лады". Водитель "Камри", пассажирка отечественного автомобиля и ее трехлетняя дочь госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело.