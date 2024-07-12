Момент аварии, в которой погиб замминистра промышленности и энергетики Алтая. Видео
Водитель "Камри" вылетел на встречную полосу
12 июля 2024, 19:20, ИА Амител
В социальных сетях появилось видео с моментом аварии, в которой погиб замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Ролик опубликовал канал Mash Siberia.
По данным ГАИ, водитель "Камри" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Ладой". Судя по опубликованным кадрам, в сильный дождь мужчина не справился с управлением, машину закрутило и она оказалась на полосе встречного движения.
Погиб Владимир Локтюшов, находившийся в иномарке, а также водитель "Лады". Водитель "Камри", пассажирка отечественного автомобиля и ее трехлетняя дочь госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело.
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19:52:59 12-07-2024
Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везде, не первый далеко уже погиб. В чистом поле, на широкой и хорошей дороге, где ничто не предвещает подобного. Жаль невинных погибших.
20:12:17 12-07-2024
Гость (19:52:59 12-07-2024) Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везд... в чем причина такой озлобленности?
судя по всему - реально несчастный случай.
собственно. нужно посочувствовать - люди погибли.
соотечественники.
20:36:46 12-07-2024
Мусик (20:12:17 12-07-2024) в чем причина такой озлобленности?судя по всему - реальн... Я и сочувствую, написано ясно.
15:09:48 14-07-2024
Мусик (20:12:17 12-07-2024) в чем причина такой озлобленности?судя по всему - реальн... А я сочувствую тому, имя которого не назвали. Он чем хуже замминистра?
20:18:37 12-07-2024
Гость (19:52:59 12-07-2024) Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везд... При чем здесь принадлежность к чиновникам? Представители других профессий/должностей на встречку не выезжают, аварии не устраивают?
11:18:03 13-07-2024
Гость (20:18:37 12-07-2024) При чем здесь принадлежность к чиновникам? Представители дру... Тут водятел из неприкасаемых, из первого гаража! На их выкрутасы и гаишники отворачиваются! А чинуша домой торопился , вот и есть причина пдд нарушать!
20:24:57 12-07-2024
Гость (19:52:59 12-07-2024) Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везд... Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть.
20:58:48 12-07-2024
Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... в тот момент ливень стеной лил, скорость сбросить наверное для слабых
17:25:34 13-07-2024
Гость (20:58:48 12-07-2024) в тот момент ливень стеной лил, скорость сбросить наверное д... В такие моменты многие водители просто съезжают на обочину и останавливаются. Куда ехать, коль не видно ничего?
21:22:40 12-07-2024
Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... Не любой. Ехал бы 70 - все были бы живы, и корона бы не свалилась.
21:31:25 12-07-2024
Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... А не надо лететь, чтобы так не попасть. Уж водитель профессионал должен знать про аквапланирование. Соболезнования родным и близким.
21:45:43 12-07-2024
Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... В таких исключительно плохих дорожных условиях надо гнать? Да любой водитель знает как это опасно, но здесь сработало сознание собственной исключительности. К сожалению.
22:40:59 12-07-2024
Гость (21:45:43 12-07-2024) В таких исключительно плохих дорожных условиях надо гнать? Д... Там обычный водитель. в чем исключительность?
21:48:21 12-07-2024
Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... в ливень потихонечку ехать надо
22:39:45 12-07-2024
Гость (20:24:57 12-07-2024) Видео смотрел? Ливень. Занесло. Любой может так попасть. ... Аквапланирование, ловил как то раз, очень опасная штука
22:38:50 12-07-2024
Гость (19:52:59 12-07-2024) Продолжают чиновники чувствовать себя "хозяевами жизни" везд... Он не был за рулём, виноват водитель.
20:17:12 12-07-2024
А для чего такая завуалированность? водитель Камри, водитель лады и ни слова где ехал замминистр. Или может он вообще в какой то третьей неназванной машине ехал. Я то конечно подозреваю что не в ладе он был. Но описания по сути нет никакого от слова совсем
21:03:06 12-07-2024
Гость (20:17:12 12-07-2024) А для чего такая завуалированность? водитель Камри, водитель... согласен, изложено неоднозначно.
но разницы - где находился (по смыслу последнего абзаца - в отечественном, хоть это и весьма с постороннего взгляда странно) особой нет.
еще раз повторюсь - весьма озадачен такой негативной реакцией на гибель людей в реально случайном дтп. (в дождь всякое случается).
11:11:03 13-07-2024
Мусик (21:03:06 12-07-2024) согласен, изложено неоднозначно.но разницы - где находил... Сознательное превышение скорости водителем с учетом текущей дорожной обстановки - это не случайное ДТП, это преступная самонадеянность.
10:01:05 13-07-2024
Гость (20:17:12 12-07-2024) А для чего такая завуалированность? водитель Камри, водитель... Читать не пробовал? "Погиб Владимир Локтюшов, находившийся в иномарке"
21:27:20 12-07-2024
Камри попала на аквапланирование и потеряла контакт с дорогой. Авария произошла на участке предназначенном для взлетно-посадочной полосы. Слой воды был по всей поверхности дороги, т.к. профиль не предусматривает яйцеобразность и отвод воды на края дороги.
Перед этим участком трассы с ВПП, д.б. установлен предупреждающий знак "Скользкая дорога"
22:25:14 12-07-2024
Ничего не меняется в «гараже номер 1». На курсы экстремального вождения, хоть что ли водителей отправьте. Очередной Иван Зуев, принятый по блату ….
Соболезную.
15:27:29 13-07-2024
Гость (22:25:14 12-07-2024) Ничего не меняется в «гараже номер 1». На курсы экстремальн... Запустить Камри во вращение на прямой это нужно быть доктором наук или как минимум кандидатом... высокая скорость, сброс газа, вращение рулём... злобному Буратино курсами не поможешь если запреты не действуют
23:13:40 12-07-2024
Сразу возбуждено дело... Ежели простой смертный так ишшо посмотрят надо ли возбуждать а может там причины какие или еще что
00:21:54 13-07-2024
Ехали этой дорогой как раз, за пару минут до этого ДТП, водитель Камри просто гнал как угорелый, обгонял всех в потоке. Ужасно было видеть, как безрассудность водителей приводит к таким последствиям. Возможно опаздывал куда-то, ну видимо успел.
01:31:26 13-07-2024
Точно знак нужен?
Дождя не хватило!
Лада ехала прямо, Камри вертело, все остальные тоже ехали прямо.
Не секретаршу же за руль посадили.
Кто про сброс скорости выше написал должен был добавить "вовремя", пусть бы дальше топил, лучше бы в поле зарулил с полным газом
02:12:48 13-07-2024
На том участке дороги почти все едут 150-180-200 км/ч. Теперь там поставят камеры.
05:46:42 13-07-2024
Гость (02:12:48 13-07-2024) На том участке дороги почти все едут 150-180-200 км/ч. Тепер... Умные водители едут 100,110.
12:26:23 13-07-2024
Гость (05:46:42 13-07-2024) Умные водители едут 100,110.... Ради интереса посчитайте при случае сколько там умных, а сколько дают газа.
07:04:08 13-07-2024
Судя по удару, Лада тоже шла не 70 км. час.
08:58:47 13-07-2024
Отменить автомобильные командировки по пятницам. Видимо, к концу рабочей недели у водителей накапливается усталость и теряется бдительность. Инстинкт - поскорее домой, отдыхать! ДТП с министром культуры в 2021г. тоже случилось в пятницу.
09:29:48 15-07-2024
по gps посмотрят скорость? или там не отслеживают передвижение своих водителей?