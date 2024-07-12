Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов погиб в ДТП

Он возвращался из служебной командировки

12 июля 2024, 18:20, ИА Амител

Владимир Локтюшов / Фото из открытых источников

В смертельной аварии на Чуйском тракте погиб заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Владимир Локтюшов. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Еще один погибший, по предварительным данным, водитель "Лады". Водитель "Тойоты", в которой ехал замминистра, пассажирка "Лады" и ее ребенок получили травмы. Их доставили в Больницу скорой медицинской помощи. На месте работали две бригады врачей.

Справка:

Локтюшов Владимир Михайлович родился 20 апреля 1960 года в Брянске.

В 1979 году, окончив с отличием Брянский политехнический техникум по специальности "Двигатели внутреннего сгорания", начал трудовую деятельность в должности старшего техника связи в Брянском авиаспортклубе.



В 1984 году, получив высшее образование в Брянском институте транспортного машиностроения по специальности "Двигатели внутреннего сгорания", по распределению был направлен в Барнаул на завод "Трансмаш", где работал в должности инженера-конструктора различных категорий, с 1991 года – на руководящих должностях.

В 2002 году окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности "менеджмент".



Распоряжением администрации Алтайского края в 2002 году назначен заместителем председателя комитета Администрации края по промышленности, а затем в 2006 году – заместителем начальника управления Алтайского края по промышленности и энергетике.

С 1 января 2017 года распоряжением губернатора Алтайского края Владимир Михайлович Локтюшов назначен начальником управления Алтайского края по промышленности и энергетике.



С 25 декабря 2018 года назначен заместителем министра промышленности и энергетики Алтайского края.

Напомним, 29 января 2021 года в ДТП погибла замминистра культуры Алтайского края Галина Кубрина. Согласно данным ГИБДД, авария произошла около 11:25 на автодороге "Чуйский тракт" в Троицком районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде с второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства. Кубрина в тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Троицкой ЦРБ, но вскоре скончалась.