Момент ухода внедорожника под землю в Барнауле попал на видео

Сначала из-под машины хлынул кипяток

02 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Момент ухода внедорожника под землю попал на запись камер видеонаблюдения в Барнауле. Ролик опубликовал канал 22.ru.

Сначала из-под автомобиля хлынул поток кипятка, смешанного с землей. Окружающие машины залило, однако они остались стоять на месте. В то же время внедорожник провалился в промытую под ним яму.

Ранее сообщалось, что прорыв произошел во время гидравлических испытаний М-34. Внутри авто никого не было, пострадавших в результате случившегося нет.