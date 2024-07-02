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Момент ухода внедорожника под землю в Барнауле попал на видео

Сначала из-под машины хлынул кипяток

02 июля 2024, 12:31, ИА Амител

Момент ухода внедорожника под землю попал на запись камер видеонаблюдения в Барнауле. Ролик опубликовал канал 22.ru.

Сначала из-под автомобиля хлынул поток кипятка, смешанного с землей. Окружающие машины залило, однако они остались стоять на месте. В то же время внедорожник провалился в промытую под ним яму.

Ранее сообщалось, что прорыв произошел во время гидравлических испытаний М-34. Внутри авто никого не было, пострадавших в результате случившегося нет.

Барнаул Авто

Комментарии 4

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Гость

12:45:34 02-07-2024

выгодный обмен авто на подводную лодку.

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ВВП

12:47:10 02-07-2024

Интересно, кто за это "кино" заплатит. Добровольно вряд ли, и сколько лет предстоит судиться?

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Мусик

14:25:33 02-07-2024

непредсказуемое проявление обстоятельств непреодолимой силы исключает преступность деяния вследствие действий субъекта деструктивного воздействия

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Гость

15:16:36 02-07-2024

Мусик (14:25:33 02-07-2024) непредсказуемое проявление обстоятельств непреодолимой силы ... Обменять джип на деньги. Пусть СГК на нём ездит на испытания или Мельниченко подарят для коллекции - с любовью из Барнаула. А вообще, ИДИОТИЗМ. Но для кино норм сцена.

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