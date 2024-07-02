Момент ухода внедорожника под землю в Барнауле попал на видео
Сначала из-под машины хлынул кипяток
02 июля 2024, 12:31, ИА Амител
Момент ухода внедорожника под землю попал на запись камер видеонаблюдения в Барнауле. Ролик опубликовал канал 22.ru.
Сначала из-под автомобиля хлынул поток кипятка, смешанного с землей. Окружающие машины залило, однако они остались стоять на месте. В то же время внедорожник провалился в промытую под ним яму.
Ранее сообщалось, что прорыв произошел во время гидравлических испытаний М-34. Внутри авто никого не было, пострадавших в результате случившегося нет.
12:45:34 02-07-2024
выгодный обмен авто на подводную лодку.
12:47:10 02-07-2024
Интересно, кто за это "кино" заплатит. Добровольно вряд ли, и сколько лет предстоит судиться?
14:25:33 02-07-2024
непредсказуемое проявление обстоятельств непреодолимой силы исключает преступность деяния вследствие действий субъекта деструктивного воздействия
15:16:36 02-07-2024
Мусик (14:25:33 02-07-2024) непредсказуемое проявление обстоятельств непреодолимой силы ... Обменять джип на деньги. Пусть СГК на нём ездит на испытания или Мельниченко подарят для коллекции - с любовью из Барнаула. А вообще, ИДИОТИЗМ. Но для кино норм сцена.