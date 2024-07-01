В Барнауле машина провалилась под землю из-за прорыва при гидроиспытаниях

На месте работают спасатели

01 июля 2024, 19:10, ИА Амител

Провалившийся автомобиль на Попова / Фото: СГК

Автомобиль утащило под землю из-за коммунальной аварии на улице Попова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", прорыв случился на парковке возле здания № 208.

Согласно кадрам с места происшествия, авария произошла внезапно. В 15:09 возле припаркованного автомобиля забила грязная вода, после чего стал проваливаться асфальт.

Как рассказали в СГК, прорыв произошел во время гидравлических испытаний М-34. По их информации, под землю провалился Jeep Cherokee. На месте работают спасатели – они достают транспортное средство. Пострадавших нет.