В Барнауле машина провалилась под землю из-за прорыва при гидроиспытаниях
На месте работают спасатели
01 июля 2024, 19:10, ИА Амител
Провалившийся автомобиль на Попова / Фото: СГК
Автомобиль утащило под землю из-за коммунальной аварии на улице Попова. Как сообщает "Инцидент Барнаул", прорыв случился на парковке возле здания № 208.
Согласно кадрам с места происшествия, авария произошла внезапно. В 15:09 возле припаркованного автомобиля забила грязная вода, после чего стал проваливаться асфальт.
Как рассказали в СГК, прорыв произошел во время гидравлических испытаний М-34. По их информации, под землю провалился Jeep Cherokee. На месте работают спасатели – они достают транспортное средство. Пострадавших нет.
19:51:07 01-07-2024
Не удивили. В Барнауле прорывы за прорывами.
22:55:07 01-07-2024
как это пострадавших нет!? а СГК? на сумму стоимости Черокки!?
00:14:46 02-07-2024
Гость (22:55:07 01-07-2024) как это пострадавших нет!? а СГК? на сумму стоимости Черокки... Загляни в свою квитанцию и увидишь черроки.
06:39:31 02-07-2024
Кто будет выплачиваться стоимость машины. Ждём максимального повышение тарифов, да и воды много утекло, кто то должен всё оплатить. Жаль хозяина судиться долго будет.
09:44:10 02-07-2024
ВВП (06:39:31 02-07-2024) Кто будет выплачиваться стоимость машины. Ждём максимального... Болеете? Вы не представляете какие деньги у СГК, что бы это зависело от какой-то поповозки.
08:16:02 02-07-2024
А что можно предъявить СГК, если они гидроиспытания проводили по нормам? Гидроиспытания для этого и проводятся, чтобы если прорвет, устранить порыв. Сложная ситуация
08:55:51 02-07-2024
Соболезнования владельцу авто. Увы, но это только его проблема.