Море адреналина. С кем и когда нельзя сплавляться в Горном Алтае

Прежде чем сесть в рафт, убедитесь, что организатор надежный

17 июня 2023, 08:01, Ирина Киселева

Фото: "Мегатур Алтай"

В программу многих туристов, которые летом приезжают на отдых в Горный Алтай, входит рафтинг. Некоторые не хотят отказываться от своих планов даже во время второй волны паводка. Однако в МЧС по Республике Алтай отмечают, что в период большой воды на Катуни много опасных участков и такой экстрим может закончиться трагедией. Риск возрастает в разы, если сплав организуют дилетанты, для которых главное – заработать. Тем более что сейчас за такими "компаниями" нет никакого контроля. На что вообще обратить внимание, перед тем как сесть в рафт и стоит ли это делать сейчас, в материале amic.ru.

Почему рафты сейчас никто не контролирует

Рафтинг – один из самых захватывающих элементов отдыха на Алтае, который гарантированно обеспечивает туристам заряд адреналина и впечатлений. Потому этот вид водного туризма очень востребован, и в Горном услуги по сплаву оказывают множество компаний. Однако не все они работают официально и укомплектованы опытными инструкторами. А ведь именно от их профессионализма во многом зависит жизнь и здоровье отдыхающих, рассказывает старший государственный инспектор по маломерным судам ГИМС ГУ МЧС России по Республике Алтай Юрий Гонохов.

"В 2012 в силу вступил ФЗ №36 и суда с мощностью мотора менее 8 киловатт и весом до 200 килограммов, которые вмещают до 12 человек, перестали подлежать государственной регистрации. Они полностью вышли из-под надзора. Плавсредства, которые могут нанести вред здоровью, нигде не учитываются, и никакого административного воздействия на их владельцев, оказывающих услуги по сплаву, или инструкторов нет – КоАП это не предусмотрено. Поэтому туристам нужно выбирать только профессионалов в этом деле", – говорит Юрий Гонохов.

Нередко такой бизнес организуют люди, которые вообще не имеют отношения к водному спорту, говорит председатель комиссии по аттестации экскурсоводов в Алтайском крае, член АРАТ Ирина Слесарева. Любой, кому позволяют финансы, может купить рафт и организовать сплавы либо сдавать его для этих целей в аренду. Но отношение к безопасности в таких случаях очень поверхностное, а ведь на кону стоят жизни людей, говорит собеседница информационного агентства.

"Такие "предприниматели" приходят на базу и оставляют свои визитки, а люди потом им звонят. Есть и "сплавщики", которые несколько раз спустились по Катуни и идут устраиваться на работу в качестве инструкторов. А при дефиците кадров их берут. Но если соврет экскурсовод – это не навредит здоровью, а если новичок прикинется инструктором, все может закончиться очень печально", – отмечает Ирина Слесарева.

Чем во время паводка опасен сплав в Горном Алтае

Сделать эту деятельность более прозрачной, по мнению Слесаревой, поможет новый закон об обязательной аттестации экскурсоводов, гидов и инструкторов-проводников. Заработать он должен был с 1 июля 2023 года, но в итоге вступление в силу отложили на год. На данный момент еще не решен вопрос, какие именно организации будут проверять уровень профессионализма инструкторов рафтов.

"Новый закон отчасти легализует тех, кто оказывает эти услуги. Мы хотя бы увидим, кто эти люди и сколько их, потому что сейчас этот рынок отчасти черный. Они ни за что не несут ответственности, главное для них – побольше заработать. Есть те, кто, несмотря на паводок, водит туристов на сплав в большую воду по порогам. Но даже самые простые в такой период непредсказуемы. Сплавляться можно только на безопасных участках", – говорит Ирина Слесарева.

Как выбирать профессиональную компанию, которая проводит сплавы?

По Катуни сплавляться можно, но стандартные прогулочные маршруты сейчас опасны, подтверждает Игорь Сизиков, директор компании "Мегатур Алтай", которая занимается этим бизнесом более 15 лет. Адекватные фирмы и гиды на такой сплав людей не поведут, потому что это необоснованный риск. Нужно выбирать только безопасные маршруты, но даже на них брать детей сейчас нельзя, рекомендует эксперт.

"Люди приехали отдохнуть и получить впечатления, зачем идти на такие риски, где в лучшем случае можно нахлебаться. В большую воду некоторые пороги становятся опасными, волны становятся выше и вероятность переворота возрастает. Например, Манжерок, Ирадаш, оба Тельдекпеня сейчас очень опасны. Несколько дней какая-то компания организовала такой сплав, рафт в итоге перевернулся", – говорит Сизиков.

По данным пресс-службы МЧС по Республике Алтай, 9 июня на Манжерокском пороге рафт перевернулся во время сплава. Семь человек оказались за бортом. К счастью, обошлось без жертв, но нахлебаться и замерзнуть успели все. Во время таяния ледников температура воды в Катуни не превышает 5 градусов, говорит Юрий Гонохов. И рекомендует обращаться только к квалифицированным инструкторам.

Однако если ты приезжий, разглядеть того самого профессионала не так-то просто, но все-таки можно, отмечает Игорь Сизиков. Во-первых, нужно обратить внимание на снаряжение, оно должно быть без дырок и потертостей. Это значит, что компания следит за их состоянием и для нее важна безопасность. Во-вторых, туристам обязаны провести подробный инструктаж по технике безопасности. На нем должны подробно рассказать, что делать в случае переворота рафта, как на него забираться, что делать, если вашего знакомого смыло волной или вас самого несет вниз по течению.

"По окончании инструктажа отдыхающие должны расписаться в документе по технике безопасности. Зачастую перед сплавом инструктор рассказывает, когда грести, когда табанить, и люди тут же грузятся в лодку. Их даже не предупреждают, как вести себя в экстремальной ситуации. А они регулярно происходят. Люди, оказавшись в холодной воде, если у них не было должной инструкции, начинают паниковать, и в этих условиях спасательные мероприятия занимают больше времени", – говорит Игорь.

Еще один пункт, который играет большую роль в обеспечении безопасности при многодневных турах, – это сопровождение. Рядом с туристами в проверенных компаниях на случай ЧП обязательно идет другой каяк или катамаран. И в случае экстренной ситуации спасатели придут на помощь.