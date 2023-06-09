Рафт с туристами перевернулся на Катуни во время сплава
Все выжили
09 июня 2023, 20:10, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Республике Алтай во время сплава по Катуни перевернулся рафт с туристами, сообщили в МЧС по региону.
Инцидент случился 9 июня на пороге Манжерокский. За бортом оказались семь человек, все выбрались на берег самостоятельно.
Спасатели говорят, что это можно считать чудом, так как вода очень холодная, а её уровень сейчас очень высокий.
В ведомстве призвали туристов и отдыхающих пока воздержаться от сплавов.
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