Рафт с туристами перевернулся на Катуни во время сплава

Все выжили

09 июня 2023, 20:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай во время сплава по Катуни перевернулся рафт с туристами, сообщили в МЧС по региону.

Инцидент случился 9 июня на пороге Манжерокский. За бортом оказались семь человек, все выбрались на берег самостоятельно.

Спасатели говорят, что это можно считать чудом, так как вода очень холодная, а её уровень сейчас очень высокий.

В ведомстве призвали туристов и отдыхающих пока воздержаться от сплавов.