Моргенштерн* заявил, что поможет пострадавшим в "Крокусе"

Рэпер готов закрыть расходы на медицинскую помощь

24 марта 2024, 09:55, ИА Амител

Рэпер Моргенштерн / Кадр из видео / YouTube

Российский рэпер Моргенштерн* заявил о том, что готов помочь людям, пострадавшим во время теракта в "Крокусе". Пост он опубликовал в соцсетях.

"Мы готовы помочь вам и закрыть ваши расходы на медпомощь, врачей, операции и т. д. Пишите к нам в бот и детально описывайте ситуацию с пруфами. Просьба не загружать бот попрошайством, не мешайте", – написал музыкант.

Он добавил, что также готов помочь и тем, кто потерял кормильцев, но сейчас есть люди, которым необходима экстренная помощь. Людям, готовым присоединиться, Моргенштерн* предложил скидывать деньги.

Ранее стало известно, что спасательная операция завершилась на месте теракта в "Крокус Сити Холле".

* Признан в России иностранным агентом