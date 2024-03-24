Моргенштерн* заявил, что поможет пострадавшим в "Крокусе"
Рэпер готов закрыть расходы на медицинскую помощь
24 марта 2024, 09:55, ИА Амител
Российский рэпер Моргенштерн* заявил о том, что готов помочь людям, пострадавшим во время теракта в "Крокусе". Пост он опубликовал в соцсетях.
"Мы готовы помочь вам и закрыть ваши расходы на медпомощь, врачей, операции и т. д. Пишите к нам в бот и детально описывайте ситуацию с пруфами. Просьба не загружать бот попрошайством, не мешайте", – написал музыкант.
Он добавил, что также готов помочь и тем, кто потерял кормильцев, но сейчас есть люди, которым необходима экстренная помощь. Людям, готовым присоединиться, Моргенштерн* предложил скидывать деньги.
Ранее стало известно, что спасательная операция завершилась на месте теракта в "Крокус Сити Холле".
* Признан в России иностранным агентом
09:59:38 24-03-2024
Моргенштерн, шаман и подобные существа - готовы помочь - помогите. Чё вы пиаритесь-то?
11:18:08 24-03-2024
Гость (09:59:38 24-03-2024) Моргенштерн, шаман и подобные существа - готовы помочь - пом...
А как довести до сведения масс готовность помочь, не заявив об этом публично?
09:59:53 24-03-2024
Сразу на двух стульях не усидишь - "редиска"!!!
10:19:46 24-03-2024
Пусть этот "дырявый" сидит там со своим "творчеством".
11:19:06 24-03-2024
гость (10:19:46 24-03-2024) Пусть этот "дырявый" сидит там со своим "творчеством"....
Когда подобная беда, не дай бог, придёт в твой дом - воротить нос от помощи ты таки вряд ли будешь.
14:41:55 25-03-2024
Гость (11:19:06 24-03-2024) Когда подобная беда, не дай бог, придёт в твой дом - вор... От таких как этот помощь точно не приму, эта продажная .... решила тут подмазать, чтобы в страну обратно приняли.
11:42:50 24-03-2024
Хочешь назад в Россию, и ищешь пути возвращения? Думаешь, поможешь и статус иноагента снимут? Хотя может и сработает, и снова будешь в России маты со сцены орать и обсирать всех
12:39:43 24-03-2024
Себе пусть сначала поможет
19:53:25 24-03-2024
Стоит случится большому горю с народом России как всякая сатанинская нечисть из всех щелей выползает с типа своей псевдопомощью. Может это они и есть выгодоприобретатели горя простых русских людей?
21:39:33 24-03-2024
Парень 15-ти лет подрабатывал гардеробщиком в Крокусе. Когда произошел терракт, помогал зрителям выбраться их здания. Моргенштерн перечислил ему 1 млн. р. Футбольный "Спартак", чьим болельщиком является подросток, подарил клубную футболку.
14:43:26 25-03-2024
Гость (21:39:33 24-03-2024) Парень 15-ти лет подрабатывал гардеробщиком в Крокусе. Когд... На месте того пацана надо этот лям ему же харю продажную и кинуть. От крыс продажных подачки принимать нельзя ни в коем случае
09:46:52 25-03-2024
Страхуется на случай если Россия победит. Будет смягчающее