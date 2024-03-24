Людей, которые помогали гостям концертного зала, будут награждать

24 марта 2024, 09:25, ИА Амител

"Крокус Сити" на следующий день после теракта / Фото: amic.ru

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил уделять особое внимание личностям при расследовании теракта в "Крокусе". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



"Председатель СК России А. И. Бастрыкин поручил следователям при расследовании уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" особое внимание уделять установлению личностей каждого, кто участвовал в оказании помощи и спасении граждан, для дальнейшего рассмотрения вопроса о награждении их ведомственными наградами", – сказано в сообщении.

Ранее силовики задержали 11 подозреваемых, в том числе четырех предполагаемых террористов.

Президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам по поводу произошедшего пообещал установить и покарать каждого, кто стоит за этим преступлением.