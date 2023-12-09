Мороз и солнце... и река. Как "засыпает" Обь в Барнауле
На Речном вокзале в первые дни морозов очень холодно, но очень красиво
09 декабря 2023, 07:05, ИА Амител
Ледостав на Оби / Фото: amic.ru
Ледостав начался на Оби с первыми крепкими морозами. На Речном вокзале в Барнауле в эти дни можно наблюдать красивое и загадочное парение реки. В этом году ледостав пришел с рекордным опозданием из-за аномально теплой погоды. Однако все же природа взяла свое, и зима установилась окончательно. Мы бы даже сказали – ворвалась решительно, сразу с 30-градусными морозами.
Красивая Обь – в нашем фоторепортаже.
11:10:04 09-12-2023
Был речной вокзал да сплыл!