Мороз и солнце... и река. Как "засыпает" Обь в Барнауле

На Речном вокзале в первые дни морозов очень холодно, но очень красиво

09 декабря 2023, 07:05, ИА Амител

Ледостав на Оби / Фото: amic.ru

Ледостав начался на Оби с первыми крепкими морозами. На Речном вокзале в Барнауле в эти дни можно наблюдать красивое и загадочное парение реки. В этом году ледостав пришел с рекордным опозданием из-за аномально теплой погоды. Однако все же природа взяла свое, и зима установилась окончательно. Мы бы даже сказали – ворвалась решительно, сразу с 30-градусными морозами.

Красивая Обь – в нашем фоторепортаже.