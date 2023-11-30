И пусть зима подождет. Осенний ледоход в Барнауле

Глядя на фотографии, так сразу и не поймешь, весна или осень сейчас

30 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Ледоход в ноябре / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Природа этой осенью не перестает удивлять. В Барнауле на Оби уже несколько дней можно наблюдать настоящий ледоход. А виной всему затянувшийся ледостав из-за теплой погоды. Как ранее писал amic.ru, средняя многолетняя дата замерзания Оби в Барнауле – 10 ноября. Самый ранний ледостав на реке фиксировали 16 октября, а самый поздний – 26 ноября.

Судя по прогнозам, в этом году Обь покроется льдом (и побьет рекорд) после 7 декабря: до этого числа в регионе прогнозируют плюсовые температуры. А для ледостава необходимо две-три ночи с 15-градусными морозами.

Так что если вы не успели насладиться зрелищем весной, сейчас для этого есть отличная возможность. А еще вы можете посмотреть оттуда наш фоторепортаж.