Морозы до -25 градусов ударят по Алтайскому краю этой ночью

Первое серьезное похолодание будет сопровождаться снегом

08 декабря 2024, 13:45, ИА Амител

Мороз / Фото: unsplash.com / Ch Photography

Похолодание до -25 градусов ожидается в Алтайском крае этой ночью. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По информации специалистов, сегодня, 8 декабря, температура достигнет отметки -8 градусов. При этом по западу будет холоднее – от -9 до -14 градусов с похолоданием в течение дня. К ночи оно усилится: метеорологи ожидают, что в целом в Алтайском крае будет от -20 до -25 градусов, а по юго-востоку местами от -14 до -19 градусов.

При этом в Алтайском крае продолжит идти небольшой, местами умеренный снег. На дорогах ожидается сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Отметим, что днем в понедельник, 9 ноября, намного теплее не станет: от -15 до -20 градусов. Местами от -9 до -14 градусов.