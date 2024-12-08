Морозы до -25 градусов ударят по Алтайскому краю этой ночью
Первое серьезное похолодание будет сопровождаться снегом
08 декабря 2024, 13:45, ИА Амител
Похолодание до -25 градусов ожидается в Алтайском крае этой ночью. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По информации специалистов, сегодня, 8 декабря, температура достигнет отметки -8 градусов. При этом по западу будет холоднее – от -9 до -14 градусов с похолоданием в течение дня. К ночи оно усилится: метеорологи ожидают, что в целом в Алтайском крае будет от -20 до -25 градусов, а по юго-востоку местами от -14 до -19 градусов.
При этом в Алтайском крае продолжит идти небольшой, местами умеренный снег. На дорогах ожидается сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Отметим, что днем в понедельник, 9 ноября, намного теплее не станет: от -15 до -20 градусов. Местами от -9 до -14 градусов.
14:31:47 08-12-2024
Мороз не ударяет. Ударяет "орешек". А мороз дАвит.
22:35:20 08-12-2024
Снова что ли ? На выходные обещали -26, а было -2. Вам за что там деньги платят ?
23:10:49 08-12-2024
Гость (14:31:47 08-12-2024) Мороз не ударяет. Ударяет "орешек". А мороз дАвит.... Крепкий орешник. А орешек у белок. Или у вас между булок