Температура воздуха постепенно будет повышаться

09 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Елка в Барнауле во дворе дома / Фото: amic.ru

Резкое похолодание придет в Алтайский край в ночь на 10 декабря: столбики термометров покажут от -20 до -30 градусов. Днем во вторник по краю ожидается от 15 до 21 градуса со знаком минус. Утром и в ночные часы в отдельных районах возможны изморозь и туман. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Ночь на 11 декабря будет тоже по-сибирски холодной: местами по краю еще выхолодит до -30°С. Но уже утром в среду Алтайский край окажется во власти северного циклона, с которым погода начнет меняться. Сначала ветер усилится по северо-западным районам края, а уже днем на всей территории его порывы достигнут 13-18 м/с, местами будут отмечаться порывы до 23 м/с. И такой сильный ветер сохранится на ближайшие двое суток. По северу пойдет снег и поднимутся метели", – сообщила синоптик.

При этом температура воздуха постепенно будет повышаться. Уже днем 11 декабря ожидается от -7 до -12°С, и лишь местами по востоку до -17°С. В ночь на четверг синоптики прогнозируют от -10 до -15, а днем от -3 до -8°С. На выходных ночью потеплеет до -7...-15°С, а днем столбики термометров покажут от -1 до -7°С.