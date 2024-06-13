Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро
По остальным инструментам торги будут проводить в штатном режиме
13 июня 2024, 07:40, ИА Амител
Доллары США / Фото: unsplash.com
Московская биржа с 13 июня не будет проводить торги валютными парами с долларом США и евро из-за санкций США.
По остальным инструментам торги на валютном рынке и рынке драгметаллов будут проводиться в штатном режиме.
Также площадка сообщила, что обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы и механизмы оперативного изменения риск-параметров.
"В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки", – сказано в пресс-релизе.
07:51:58 13-06-2024
Будет по 150?
08:11:49 13-06-2024
Гость (07:51:58 13-06-2024) Будет по 150?... Ты много долларов на мосбирже покупала?
08:52:55 13-06-2024
Гость (08:11:49 13-06-2024) Ты много долларов на мосбирже покупала?... Там только ты себя продавала
09:01:21 13-06-2024
Гость (07:51:58 13-06-2024) Будет по 150?... По 1 рублю 50 копеек
09:33:41 13-06-2024
Гость (09:01:21 13-06-2024) По 1 рублю 50 копеек... И трешка в центре за 2 рубля...
09:06:00 13-06-2024
Гость (07:51:58 13-06-2024) Будет по 150?... Если паники не будет, будем надеяться экономика проглотит и эту шляпу. Точно знаю этого ждали, к этому готовились, но ввели чуть раньше чем ожидали...А значит инструменты есть, главное чтобы они сраобтали так как планировали
11:00:00 13-06-2024
ну в принципе запад делает всё что бы мы стали суверенной автаркией...!
осталось только наших правителей в этом убедить!...
13:08:36 13-06-2024
Нефть и газ терь тока за рубли продаем? Ну типа официально, неофициально то понятно через прокладки за баксы и евро как и было.
19:26:36 13-06-2024
Упали продажи ресурсов страны за бугор.Ну чхать они хотели на нас. Нам платят валютой. Вот, сколько мы заработаем, столько нам ЦБ и нашлепает резанной бумаги.