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Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро

По остальным инструментам торги будут проводить в штатном режиме

13 июня 2024, 07:40, ИА Амител

Доллары США / Фото: unsplash.com
Доллары США / Фото: unsplash.com

Московская биржа с 13 июня не будет проводить торги валютными парами с долларом США и евро из-за санкций США.

По остальным инструментам торги на валютном рынке и рынке драгметаллов будут проводиться в штатном режиме.

Также площадка сообщила, что обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы и механизмы оперативного изменения риск-параметров.

"В условиях новых вызовов Московская биржа продолжит предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки", – сказано в пресс-релизе.

Экономика

Комментарии 9

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Гость

07:51:58 13-06-2024

Будет по 150?

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Гость

08:11:49 13-06-2024

Гость (07:51:58 13-06-2024) Будет по 150?... Ты много долларов на мосбирже покупала?

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Гость

08:52:55 13-06-2024

Гость (08:11:49 13-06-2024) Ты много долларов на мосбирже покупала?... Там только ты себя продавала

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Гость

09:01:21 13-06-2024

Гость (07:51:58 13-06-2024) Будет по 150?... По 1 рублю 50 копеек

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Гость

09:33:41 13-06-2024

Гость (09:01:21 13-06-2024) По 1 рублю 50 копеек... И трешка в центре за 2 рубля...

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Гость

09:06:00 13-06-2024

Гость (07:51:58 13-06-2024) Будет по 150?... Если паники не будет, будем надеяться экономика проглотит и эту шляпу. Точно знаю этого ждали, к этому готовились, но ввели чуть раньше чем ожидали...А значит инструменты есть, главное чтобы они сраобтали так как планировали

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Гость

11:00:00 13-06-2024

ну в принципе запад делает всё что бы мы стали суверенной автаркией...!
осталось только наших правителей в этом убедить!...

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ыть

13:08:36 13-06-2024

Нефть и газ терь тока за рубли продаем? Ну типа официально, неофициально то понятно через прокладки за баксы и евро как и было.

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Гость

19:26:36 13-06-2024

Упали продажи ресурсов страны за бугор.Ну чхать они хотели на нас. Нам платят валютой. Вот, сколько мы заработаем, столько нам ЦБ и нашлепает резанной бумаги.

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