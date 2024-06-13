Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро

По остальным инструментам торги будут проводить в штатном режиме

13 июня 2024, 07:40, ИА Амител

Доллары США / Фото: unsplash.com

Московская биржа с 13 июня не будет проводить торги валютными парами с долларом США и евро из-за санкций США.

По остальным инструментам торги на валютном рынке и рынке драгметаллов будут проводиться в штатном режиме.

Также площадка сообщила, что обладает всем необходимым инструментарием для обеспечения бесперебойности торгов в условиях повышенной волатильности, включая дискретные аукционы и механизмы оперативного изменения риск-параметров.