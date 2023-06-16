Мощи Георгия Победоносца привезли в Барнаул
Ковчег с мощами святого великомученика пробудет в столице края два дня
16 июня 2023, 13:00, ИА Амител
Утром 16 июня в Барнаул из Новосибирска доставили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Торжественная встреча прошла в Покровском кафедральном соборе. Здесь митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил молебное пение великомученику.
Приложиться к ковчегу можно 16 июня до 23:00, 17 июня – с 08:00 до 19:00. После этого святыня отправится в Горноалтайскую епархию.
Ранее, 6 мая, в Москве начался Всероссийский молебен о Победе. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве совершил молебен перед мощами и передал ковчег для принесения в города России.
Глава РПЦ напомнил, что последние боевые действия в Берлине закончились 6 мая 1945 года – в день памяти Георгия Победоносца.
"Как много людей обращалось к великомученику Георгию, чтобы он помог, укрепил воинство и вождей, дал мужество народу. И произошло чудо святого Георгия – Победа, а ведь враг был намного сильнее нас", – цитирует РИА Новости патриарха Кирилла.
13:07:31 16-06-2023
Интересно!? Где ещё в мире и сколько тонн этих мощей гастролирует!? Типа Ласкового Мая... 7 составов группы...
13:15:52 16-06-2023
Шел 21 век...
13:23:04 16-06-2023
Вторая заповедь Моисея: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им» (Исх. 20.4-5). Как-то так...
13:27:05 16-06-2023
Гость (13:23:04 16-06-2023) Вторая заповедь Моисея: «Не сотвори себе кумира и никакого и... Вперед меня успел.
13:25:49 16-06-2023
Да похороните уже останки людей. Ато, то руки возят, то полностью тело.
13:30:31 16-06-2023
попы не служат в армии вера не позволяет, а таскать трупы расчлененных незнамо кого это норм
13:42:31 16-06-2023
Гость (13:30:31 16-06-2023) попы не служат в армии вера не позволяет, а таскать трупы ра... Ну, не только же группе Iron Maiden суповые наборы рисовать...
16:15:47 16-06-2023
Гость (13:30:31 16-06-2023) попы не служат в армии вера не позволяет, а таскать трупы ра... Дремуч ты, гость, и злобен! Полковой священник сопровождал русскую армию всегда! Во всех военных походах! А в первую мировую попы не только напутствовали солдат перед боем, но бывало, и поднимали в атаку, идя впереди солдат с одним лишь крестом (оружия им, разумеется, не полагалось), и вытаскивали раненых из-под огня... Так что иди учи историю и не позорься, плюясь ядом в то, чего не знаешь. Читать не умеешь - так хоть зайди в Никольскую церковь, там тебе расскажут, как попы в армии не служили. Это полковая церковь, если что.
23:14:54 18-06-2023
Гость (16:15:47 16-06-2023) Дремуч ты, гость, и злобен! Полковой священник сопровождал ... Ой, дурак.... Одним постом принес столько вранья и унижения приличным священнослужителям.
15:45:53 16-06-2023
А всё язычники у них плохие, дремучие, практически первобытные люди, культы всякие придумывают и молятся на них.
15:50:17 16-06-2023
Помню ребёнком рассматривал на бабушкиной иконе Григория Победоносца,пронзающего змею.
16:37:02 16-06-2023
Жорик при жизни столько не путешествовал как сейчас