Ковчег с мощами святого великомученика пробудет в столице края два дня

16 июня 2023, 13:00, ИА Амител

























































Мощи Георгия Победоносца в Барнауле / фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Утром 16 июня в Барнаул из Новосибирска доставили ковчег с мощами святого великомученика Георгия Победоносца. Торжественная встреча прошла в Покровском кафедральном соборе. Здесь митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил молебное пение великомученику.

Приложиться к ковчегу можно 16 июня до 23:00, 17 июня – с 08:00 до 19:00. После этого святыня отправится в Горноалтайскую епархию.

Ранее, 6 мая, в Москве начался Всероссийский молебен о Победе. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве совершил молебен перед мощами и передал ковчег для принесения в города России.

Глава РПЦ напомнил, что последние боевые действия в Берлине закончились 6 мая 1945 года – в день памяти Георгия Победоносца.

"Как много людей обращалось к великомученику Георгию, чтобы он помог, укрепил воинство и вождей, дал мужество народу. И произошло чудо святого Георгия – Победа, а ведь враг был намного сильнее нас", – цитирует РИА Новости патриарха Кирилла.