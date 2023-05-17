РПЦ утвердила молитву, которая поможет найти работу

Текст молитвы официально приняли 16 мая

17 мая 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Русская православная церковь (РПЦ) опубликовала на своём сайте текст молебного пения по случаю поиска работы.

16 мая на заседании Священного Синода утвердили несколько богослужебных текстов, в том числе и молитву для тех, кто ищет работу.

"Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".

Появление молитвы для желающих найти работу прокомментировала amic.ru руководитель HR-студии "Штат-3" Татьяна Кириленко.

"Дело хорошее, молитва всегда успокаивает, а значит, человек сможет собраться, сконцентрироваться и найти свою лучшую работу", – пояснила собеседница.

Ранее начальник алтайского управления по труду и занятости населения Надежда Капура рассказала, как предприятия привлекают кадры из других регионов и какую зарплату им предлагают.