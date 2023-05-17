РПЦ утвердила молитву, которая поможет найти работу
Текст молитвы официально приняли 16 мая
17 мая 2023, 17:00, ИА Амител
Русская православная церковь (РПЦ) опубликовала на своём сайте текст молебного пения по случаю поиска работы.
16 мая на заседании Священного Синода утвердили несколько богослужебных текстов, в том числе и молитву для тех, кто ищет работу.
"Господи, Иисусе Христе, Создателю мира и Творче наш, всех в нуждах приемляй воздыхания, ведый просимое прежде прошения, глубиною мудрости человеколюбно вся строяй и полезная всем подаваяй! Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь".
Появление молитвы для желающих найти работу прокомментировала amic.ru руководитель HR-студии "Штат-3" Татьяна Кириленко.
"Дело хорошее, молитва всегда успокаивает, а значит, человек сможет собраться, сконцентрироваться и найти свою лучшую работу", – пояснила собеседница.
Ранее начальник алтайского управления по труду и занятости населения Надежда Капура рассказала, как предприятия привлекают кадры из других регионов и какую зарплату им предлагают.
17:24:03 17-05-2023
зачем я это прочитала, а?
17:26:28 17-05-2023
Вот теперь-то заживем. Мы почему работу найти не могли - это у нас молитвы не было.
17:36:19 17-05-2023
Это духовная скрепа!
17:54:41 17-05-2023
Сделали для борьбы с безработицей больше чем Госдума
19:17:10 17-05-2023
Без печати и подписи Иисуса не действительно
20:14:04 17-05-2023
Почти по Матроскину из Простоквашино: Вот вам средство, если ума не хватает.
01:49:18 18-05-2023
какая на фиг молитва когда право на труд по Конституции
07:16:11 18-05-2023
Да уж, вклад повесомее службы занятости! От них только помеха при поиске работы: своими бесперспективными вакансиями только отрывают от поиска нормальной работы, гоняют по городу, заставляют изворачиваться и придумывать способы, чтобы не устроиться за копейки дневать и ночевать на производстве. И по злой иронии, они распределяют пособие по безработице!!!
08:19:11 18-05-2023
Только экспроприация экспроприаторов.