Самолет-амфибию привлекли к тушению мощного лесного пожара в Алтайском крае

Воздушное судно вылетело из Красноярска

08 июня 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае для тушения крупного лесного пожара в Егорьевском районе привлекли самолёт-амфибию БЕ-200ЧС, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что воздушное судно уже вылетело из Красноярского авиационного спасательного центра.

Напомним, возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7 июня. Площадь пожара тогда составляла порядка 100 га. Однако, по состоянию на 10:00 8 июня, огнём охвачено уже 720 га. В ведомстве отмечали, что обстановку усугубляет жаркая и сухая погода, борьба с огнем ведется в тяжелейших условиях.

Напомним, что накануне пожар также произошел в Баевском лесничестве.