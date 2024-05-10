В пике интенсивность геоударов будет достигать предмаксимального уровня G4

10 мая 2024, 12:30, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com

Очередная магнитная буря обрушится на Землю в ближайшие два дня, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным ученых, 11 и 12 мая магнитосфера будет колебаться от уровня почти равного G1 (слабая буря) до отметки, превышающей G4 (очень сильная буря).

Скриншот с сайта xras.ru

Начало 13 мая также выдастся в этом плане неспокойным. После этого ближайшая магнитная буря (G1) ожидается только 2 июня.

Ранее в лаборатории сообщили, что 9 мая на Солнце произошла вспышка высшего балла. Однако информации по ее геоэффективности пока нет.