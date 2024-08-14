Мощная вспышка X уровня произошла на стороне Солнца, направленной на Землю

Сам факт выброса массы пока не подтвержден

14 августа 2024, 14:55, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com

На Солнце произошла новая мощная вспышка, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

"Примерно в 9:40 утра по московскому времени зарегистрирован новый взрыв высшего балла, по предварительной оценке, уровня X1.1", - рассказал Богачев.

Он подчеркнул, что новая вспышка X уровня произошла точно на линии Солнце - Земля, отклонение всего 2 градуса. То есть в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю в случае выбросов массы "является неизбежным и происходит с максимальной эффективностью".

Выброс массы пока не подтвержден, поскольку за короткие сроки солнечное вещество не успевает удалиться от звезды на достаточное расстояние.

По данным сервиса Gismeteo, пока что сегодня и в ближайшие два дня - 15 и 16 августа - никаких магнитных бурь не намечается. Будут лишь небольшие возмущения 1-2 балла.