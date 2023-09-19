Специалисты предупреждают, что Землю накроет волна сильных геоударов

19 сентября 2023, 10:02, ИА Амител

Фото: pixabay.com

19 сентября Землю ждет массированная волна геоударов, которые приведут к магнитной буре. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

О том, насколько мощной будет магнитная буря 19 сентября, как она на нас повлияет и когда закончится, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 19 сентября будет сильнейшая магнитная буря? Магнитное поле Земли будет возмущено, следует из данных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Действительно, есть опасения, что дойдет и до магнитной бури. Возможность такого сценария специалисты оценивают в 40%, а вероятность сильного магнитного шторма – в 35%.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 19 сентября? На самом деле, ожидается, что магнитная буря будет не очень сильной. В течение дня мощность геомагнитных возмущений будет колебаться от 3 до 4 баллов. Но в 12:00 по московскому времени обстановка достигнет пика: магнитная активность вырастет до 5 баллов, что по классификации лаборатории является слабой магнитной бурей (G1). Ожидается, что мощнее этого уровня магнитная буря не станет.

3 Когда магнитная буря закончится? К концу дня магнитная буря начнет стихать, следует из прогноза лаборатории. Вечером геомагнитная активность снизится до двух баллов.

4 Чем опасна магнитная буря 19 сентября? Влияют ли магнитные бури на человека – вопрос спорный. Но в научном сообществе есть мнение, что последствия солнечной активности способны воспринимать на себе метеозависимые люди. В моменты магнитных бурь они жалуются на головную боль, головокружение, слабость, проблемы с давлением и другие проблемы с самочувствием.