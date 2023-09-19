Мощнейшая магнитная буря 19 сентября. Чем она опасна и как себя от нее уберечь?
Специалисты предупреждают, что Землю накроет волна сильных геоударов
19 сентября 2023, 10:02, ИА Амител
Фото: pixabay.com
19 сентября Землю ждет массированная волна геоударов, которые приведут к магнитной буре. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на специалистов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
О том, насколько мощной будет магнитная буря 19 сентября, как она на нас повлияет и когда закончится, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 19 сентября будет сильнейшая магнитная буря?
Магнитное поле Земли будет возмущено, следует из данных лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Действительно, есть опасения, что дойдет и до магнитной бури. Возможность такого сценария специалисты оценивают в 40%, а вероятность сильного магнитного шторма – в 35%.
2
Насколько мощной будет магнитная буря 19 сентября?
На самом деле, ожидается, что магнитная буря будет не очень сильной. В течение дня мощность геомагнитных возмущений будет колебаться от 3 до 4 баллов. Но в 12:00 по московскому времени обстановка достигнет пика: магнитная активность вырастет до 5 баллов, что по классификации лаборатории является слабой магнитной бурей (G1).
Ожидается, что мощнее этого уровня магнитная буря не станет.
3
Когда магнитная буря закончится?
К концу дня магнитная буря начнет стихать, следует из прогноза лаборатории. Вечером геомагнитная активность снизится до двух баллов.
4
Чем опасна магнитная буря 19 сентября?
Влияют ли магнитные бури на человека – вопрос спорный. Но в научном сообществе есть мнение, что последствия солнечной активности способны воспринимать на себе метеозависимые люди. В моменты магнитных бурь они жалуются на головную боль, головокружение, слабость, проблемы с давлением и другие проблемы с самочувствием.
5
Что нужно делать, чтобы спокойно пережить магнитную бурю?
Поскольку механизм воздействия магнитных бурь на человека до сих пор не изучен, врачи ограничиваются только общими советами. Они рекомендуют правильно питаться, избегать злоупотребления алкоголем и жирной пищей и побольше времени проводить на свежем воздухе.
Комментарии 0