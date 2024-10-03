Это второй по мощности взрыв на Солнце за последние семь лет

03 октября 2024, 13:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Сверхмощная вспышка на Солнце, произошедшая накануне, вызовет на Земле сильную и затяжную магнитную бурю. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сообщается, что планету могут накрыть геомагнитные удары уже сегодня, 3 октября.

О том, что известно о надвигающейся магнитной буре и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.

1 Что за магнитная буря может накрыть Землю 3 октября 2024 года? Виной всему "исключительно крупный" взрыв на Солнце, который произошел 2 октября в 01:20 по московскому времени. "Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае текущего года", – говорится в сообщении лаборатории. Также сообщалось, что выброшенная в результате вспышки плазма с большой долей вероятности вызовет магнитную бурю. И в обновленном прогнозе буря действительно есть. Ожидается, что 3 октября она только начнется: это произойдет после 21:00 по московскому времени. Основные геомагнитные события будут происходить уже в последующие дни – есть вероятность, что буря продлится дольше суток.

2 Когда магнитная буря достигнет своей мощности? Судя по прогнозу, у затяжной магнитной бури будет целых два пика. Первый произойдет утром 4 октября, а второй – ночью 5 октября.

3 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Ожидается, что магнитная буря будет продолжаться в течение всего дня 4 октября, а затем продолжится и 5 октября. Лишь ближе к полуночи (по московскому времени) субботы геомагнитная обстановка на планете нормализуется.

4 Насколько мощной будет магнитная буря? Геомагнитные колебания будут оставаться в "красной" зоне в течение двух дней – 4 и 5 октября. С 06:00 до 09:00 4 октября мощность ударов приблизится к 7 баллам. А после полуночи 5 октября колебания уже превысят эту отметку. Это уровень G3, который обозначает по-настоящему сильную магнитную бурю.