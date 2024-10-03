Мощнейшая вспышка. Что известно о магнитной буре, которая ударит по Земле 3 октября?
Это второй по мощности взрыв на Солнце за последние семь лет
03 октября 2024, 13:30, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Сверхмощная вспышка на Солнце, произошедшая накануне, вызовет на Земле сильную и затяжную магнитную бурю. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Сообщается, что планету могут накрыть геомагнитные удары уже сегодня, 3 октября.
О том, что известно о надвигающейся магнитной буре и какой мощности она может достичь, – в материале amic.ru.
1
Что за магнитная буря может накрыть Землю 3 октября 2024 года?
Виной всему "исключительно крупный" взрыв на Солнце, который произошел 2 октября в 01:20 по московскому времени.
"Вспышка уровня X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю. С начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае текущего года", – говорится в сообщении лаборатории.Также сообщалось, что выброшенная в результате вспышки плазма с большой долей вероятности вызовет магнитную бурю.
И в обновленном прогнозе буря действительно есть. Ожидается, что 3 октября она только начнется: это произойдет после 21:00 по московскому времени. Основные геомагнитные события будут происходить уже в последующие дни – есть вероятность, что буря продлится дольше суток.
2
Когда магнитная буря достигнет своей мощности?
Судя по прогнозу, у затяжной магнитной бури будет целых два пика. Первый произойдет утром 4 октября, а второй – ночью 5 октября.
3
Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?
Ожидается, что магнитная буря будет продолжаться в течение всего дня 4 октября, а затем продолжится и 5 октября. Лишь ближе к полуночи (по московскому времени) субботы геомагнитная обстановка на планете нормализуется.
4
Насколько мощной будет магнитная буря?
Геомагнитные колебания будут оставаться в "красной" зоне в течение двух дней – 4 и 5 октября. С 06:00 до 09:00 4 октября мощность ударов приблизится к 7 баллам. А после полуночи 5 октября колебания уже превысят эту отметку. Это уровень G3, который обозначает по-настоящему сильную магнитную бурю.
5
Что нужно делать во время магнитной бури, чтобы не почувствовать себя плохо?
Если верить врачам, то не нужно изобретать ничего особенного. Медики и ученые вообще сомневаются, что магнитная буря способна серьезным образом повлиять на организм человека. По их мнению, здесь большую роль играет психосоматика.
Поэтому в дни магнитных бурь врачи советуют хорошо высыпаться, пить достаточно жидкости, не злоупотреблять алкоголем и жирной пищей и не забывать о физической активности. По словам медиков, этого достаточно, чтобы даже во время геомагнитной активности чувствовать себя нормально.
Комментарии 0