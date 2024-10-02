Сверхмощная вспышка произошла на Солнце в области максимального воздействия на Землю

В последующие дни ожидаются магнитные бури

02 октября 2024, 23:35, ИА Амител

Вспышки на Солнце / Фото: pxhere.com

Сверхмощная вспышка уровня Х7.1 зафиксирована на Солнце в ночь на среду. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Ученые назвали произошедшее событие "исключительно крупным взрывом". Он случился почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю.

Более мощный взрыв уровня X8.7 за последние семь лет регистрировался только один раз – в мае 2024 года, отмечается на сайте.

Согласно данным ИКИ ИСЗФ РАН, магнитные бури ожидаются с 11 по 13 октября, а также с 22 по 23 октября. Их сила оценивается как G1.