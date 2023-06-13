Мощное вторжение холода в Сибирь случится в ближайшие ночи
Похолодает до -2 градусов
13 июня 2023, 10:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Заморозки прогнозируются 13 и 14 июня в 11 российских регионах, в том числе и в Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
По его словам, понижение температуры ожидается там, где почти 15 дней была жара до +35...+40 градусов.
"[Это] Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода", – пояснил метеоролог.
Также добавил, что аналогичная температура ожидается и Иркутской области. Кроме того, заморозки в ближайшие ночи будут в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов.
10:40:16 13-06-2023
Бедные сосуды от + 40 до -2.
10:52:29 13-06-2023
Огурцы закрывайте на саду, при +9 у них рост перестаёт навсегда.
11:01:52 13-06-2023
вот именно по этому в Сибирь ссылали преступников. тяжелее, чем у нас, климат, еще поискать нужно :(
11:41:16 13-06-2023
Вот интересно: Россия на 77% состоит из Сибири. Федеральный округ же, находящийся на самой окраине называется Центральным.
12:18:13 13-06-2023
Олег (11:41:16 13-06-2023) Вот интересно: Россия на 77% состоит из Сибири. Федеральный ... С городом Барнаулом та же история)
17:23:21 13-06-2023
самое время открывать пляж