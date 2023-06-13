Мощное вторжение холода в Сибирь случится в ближайшие ночи

Похолодает до -2 градусов

13 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Заморозки прогнозируются 13 и 14 июня в 11 российских регионах, в том числе и в Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, понижение температуры ожидается там, где почти 15 дней была жара до +35...+40 градусов.

"[Это] Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода", – пояснил метеоролог.

Также добавил, что аналогичная температура ожидается и Иркутской области. Кроме того, заморозки в ближайшие ночи будут в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов.