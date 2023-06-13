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Мощное вторжение холода в Сибирь случится в ближайшие ночи

Похолодает до -2 градусов

13 июня 2023, 10:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Заморозки прогнозируются 13 и 14 июня в 11 российских регионах, в том числе и в Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, понижение температуры ожидается там, где почти 15 дней была жара до +35...+40 градусов.

"[Это] Томская, Новосибирская, Кемеровская области. Температура там будет понижаться до -2 градусов. Это мощное вторжение холода", – пояснил метеоролог.

Также добавил, что аналогичная температура ожидается и Иркутской области. Кроме того, заморозки в ближайшие ночи будут в регионах Уральского и Приволжского федеральных округов.

Погода Сибирь

Комментарии 6

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Гость

10:40:16 13-06-2023

Бедные сосуды от + 40 до -2.

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Гость

10:52:29 13-06-2023

Огурцы закрывайте на саду, при +9 у них рост перестаёт навсегда.

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Элен без ребят

11:01:52 13-06-2023

вот именно по этому в Сибирь ссылали преступников. тяжелее, чем у нас, климат, еще поискать нужно :(

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Олег

11:41:16 13-06-2023

Вот интересно: Россия на 77% состоит из Сибири. Федеральный округ же, находящийся на самой окраине называется Центральным.

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Гость

12:18:13 13-06-2023

Олег (11:41:16 13-06-2023) Вот интересно: Россия на 77% состоит из Сибири. Федеральный ... С городом Барнаулом та же история)

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Гость

17:23:21 13-06-2023

самое время открывать пляж

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