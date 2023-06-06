Синоптик предупредила, что в ближайшее время изнурительными будут даже ночи

06 июня 2023, 17:01, Ирина Киселева

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пик аномальной жары до +40 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае 7 и 8 июня. Спасения не будет даже ночью: столбики термометров покажут на большинстве территорий региона +17...+22°С. В крае уже побиты рекорды по температуре за весь период наблюдения, и это ещё не предел, об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"В Алтайском крае аномально жаркая погода установилась ещё 1 июня, но до 6 июня мы находились под влиянием антициклона. А в период с 7-го по 9-е число влияние на наш регион начнёт оказывать уже южный циклон, поэтому температура поползёт вверх. Самое страшное ещё впереди: воздушные массы будут поступать из Средней Азии, и ночью спать без кондиционера будет невозможно", – рассказала синоптик.

Людмила Сырых отметила, что такие периоды аномально жаркой погоды фиксируются на Алтае ежегодно, но они характерны для июля. В июне у нас такая изнуряющая погода на всей территории края установилась впервые за весь период метеонаблюдения. В частности, 4 июня в Барнауле был установлен рекорд дня по максимальной температуре. Она повысилась до 34,5°С, превысив предыдущий показатель 1957 года. Тогда воздух прогрелся до 33,8°С.

"И это не последний рекорд. Первая пятидневка июня идёт с превышением декадной нормы на 4-7 градусов. 3 июня был установлен рекорд дня на трёх северных метеостанциях, 4-го и 5-го – уже на большей части края. Перебиты показатели 1957, 1951, 1977, 2004, 2008, 2012 годов", – говорит Людмила Сырых.

Когда спадёт жара?

Спасительная прохлада начнёт поступать в северо-западные районы Алтайского края 9 июня, а 10-го с прохождением холодного фронта спад жары уже произойдёт на территории всего региона. В субботу днём столбики термометров покажут +23...+28°С.

"С 11 июня по первую половину новой рабочей недели у нас установится комфортная летняя погода. Ночью будет +10...+15°С, днём – от +22 до +27°С.