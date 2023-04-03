Шесть землетрясений произошло на Камчатке

Магнитуда при самом сильном толчке составила 6,9

03 апреля 2023, 15:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9, пишет ТАСС.

Инцидент случился 3 апреля около 15:00 по местному времени в акватории Авачинского залива на глубине 100 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, а тревога цунами не объявлялась.

После этого произошло ещё пять землетрясений. Учёные зафиксировали в радиусе 40-50 километров от Петропавловска-Камчатского подземные толчки магнитудой от 3,6 до 4,6, сообщается на сайте камчатского филиала единой геофизической службы Российской академии наук.