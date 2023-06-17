Страшные последствия гигантского пожара в Егорьевском районе показали на видео

Местные говорят, что так сильно здесь не горело с 1990-х

17 июня 2023, 17:37, ИА Амител

Последствия крупного лесного пожара в Егорьевском районе Алтайского края показали на видео. Кадрами поделился Mash Siberia.

Напомним, возгорание возникло на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7 июня. Его площадь тогда составляла порядка 100 га. Но уже 9-го числа огонь распространился на 5200 га. Утром 10 июня стало известно, что возгорание локализовали, а вечером 14 июня полностью потушили. Специалисты подсчитывают сумму ущерба.

На опубликованных кадрах видно обгоревшие деревья, уничтоженную технику, также люди продолжают находить тела погибших животных. По словам местных жителей, последний раз здесь так полыхало в 1990-х. Не исключено, что лес теперь придется восстанавливать. По данным Mash, сейчас там делают противопожарную опашку.