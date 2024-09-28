Мощный салют перепугал жителей Барнаула

У театра драмы прошла церемония закрытия фестиваля, посвященного произведениям Шукшина

28 сентября 2024, 10:12, ИА Амител

В Барнауле на площади Сахарова вечером 27 сентября запустили мощный салют, который перепугал жителей города.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", некоторые горожане приняли грохот от фейерверка за работу зенитной пушки:

"Что за взрывы происходили рядом с ТЦ Galaxy?" – "Что за канонада над Барнаулом? Работа зениток? Вспышки в небе!" – "По звуку – работа зенитных пушек", – негодовали пользователи.

А некоторые комментаторы и вовсе возмутились этим салютом:

"Как не стыдно в такое время гульбище устраивать!"

"Пир во время чумы".

"На СВО всей страной собираем, на лечение детей собираем, а салют в честь чего?"

Важно отметить, что салют устраивали в честь закрытия фестиваля "Здравствуйте, люди!", посвященного произведениям Василия Шукшина.

Церемония прошла у театра драмы, где гостей развлекали концертом, световым шоу и громким эпичным фейерверком в самом конце.

Власти Барнаула тем временем отказываются от салютов уже полтора года. В последний, пятый раз его решили не запускать на День города, который прошел в конце августа. Причиной назвали СВО и ситуацию в Курской области.