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Мощный салют перепугал жителей Барнаула

У театра драмы прошла церемония закрытия фестиваля, посвященного произведениям Шукшина

28 сентября 2024, 10:12, ИА Амител

В Барнауле на площади Сахарова вечером 27 сентября запустили мощный салют, который перепугал жителей города.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", некоторые горожане приняли грохот от фейерверка за работу зенитной пушки:

"Что за взрывы происходили рядом с ТЦ Galaxy?" – "Что за канонада над Барнаулом? Работа зениток? Вспышки в небе!" – "По звуку – работа зенитных пушек", – негодовали пользователи.

А некоторые комментаторы и вовсе возмутились этим салютом:

  • "Как не стыдно в такое время гульбище устраивать!"
  • "Пир во время чумы".
  • "На СВО всей страной собираем, на лечение детей собираем, а салют в честь чего?"

Важно отметить, что салют устраивали в честь закрытия фестиваля "Здравствуйте, люди!", посвященного произведениям Василия Шукшина.

Церемония прошла у театра драмы, где гостей развлекали концертом, световым шоу и громким эпичным фейерверком в самом конце.

Власти Барнаула тем временем отказываются от салютов уже полтора года. В последний, пятый раз его решили не запускать на День города, который прошел в конце августа. Причиной назвали СВО и ситуацию в Курской области.

Барнаул салют фейерверк

Комментарии 31

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Сергей

10:46:04 28-09-2024

Со страху многие наверное писались, а некоторые даже какались😳

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Гость

17:15:36 28-09-2024

Сергей (10:46:04 28-09-2024) Со страху многие наверное писались, а некоторые даже какалис... Они мирные люди, и бронепоезд пропили давно.

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Гость

10:58:14 28-09-2024

Зачем имя Шукшина приплели к этому бесстыдству? Даже на День города не стали деньги тратить на салют. Это умышленное унижение и втаптывание в грязь имени и памяти Шукшина.

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Гость

18:41:37 28-09-2024

Гость (10:58:14 28-09-2024) Зачем имя Шукшина приплели к этому бесстыдству? Даже на День...
Вы театральные деньги считаете или в чем ваша проблема?

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Гость

20:58:43 28-09-2024

Гость (18:41:37 28-09-2024) Вы театральные деньги считаете или в чем ваша проблема? ...
В беспросветной тупости. Как потом будут перекрашиваться... Это такой театр лицедеев будет. Верх циничности и наглости.

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Гость

11:13:15 28-09-2024

то есть, на День города нини... что-то изменилось с того времени?

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Гость

11:39:25 28-09-2024

Такая вот культура в алтайском крае. Лучше бы музей достроили

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Юс

11:47:19 28-09-2024

Барнаульцы, оказывается, такие пугливые? При чём, не слышавшие ни разу звуки зениток

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Лиса

11:33:40 30-09-2024

Юс (11:47:19 28-09-2024) Барнаульцы, оказывается, такие пугливые? При чём, не слышавш... Так в страхе живём: Курск, Белгород... Какой регион следующий?

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Элен без ребят

12:01:36 28-09-2024

как там говорил министр, наш, Лавров про дебилов?
вот они и есть.
салюта никогда не видели и не слышали что ли?

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Роман

12:42:42 28-09-2024

Ага. Зенитки. Над Барнаулом 😂

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Гость

14:17:04 28-09-2024

Про отмену салюта на День города задолбали вытирать. А тут, втихаря замутили тусу около Драмы, без особых анонсов и публикаций. Концерты на сцене отыграли, погудели. И салют неслабый зафантырили, что во всей округе стекла дрожали и сигналки орали. Как думаете, без предупреждения начать бомбить в вечернее небо норм? О проверке сирен ГО , которые вообще днём с огнём никто не слышит, и то предупреждают

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Гость

14:28:42 28-09-2024

Театр Драмы и минкульт устроил балдею для себя под лавочку чествования Шукшина. Пригласили горожан? Неет. Зачем? Обойдутся. Пусть дома подпрыгивают от грохота веселья. Зачем горожанам салют? Не надо его делать на День города. Шмальнем чисто для себя.

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Гость

18:39:16 28-09-2024

Гость (14:28:42 28-09-2024) Театр Драмы и минкульт устроил балдею для себя под лавочку ч...
Если вы не ходите в театр, то это только ваша проблема. Все, кто хотел и интересуется театром, были в курсе

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Гость

23:24:53 28-09-2024

Гость (18:39:16 28-09-2024) Если вы не ходите в театр, то это только ваша проблема. ... Неходьба по театрам - это не проблема. Про то и речь, что салют отбарабанили тот, который для всех жителей на День города зажали. И сейчас не посчитали нужным пригласить официально и широко. А то, что я, к примеру, у себя в сортире повешу приглашение, которое увидят только мои собутыльники, а потом ночью во дворе устрою салют, то остальные жители окажутся недовольны.

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Гость

14:43:27 28-09-2024

а мне понравилось, удачно мимо проходила, жаль без детей, предупредил бы хоть амик

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Татьяна

15:33:51 28-09-2024

Люблю и ценю творчество Василия Макаровича, светлая память! Но как объяснить детям, что на праздники ну никак нельзя салют: обстановка, мол, в стране такая вот случилась... Но если кому-то очень хочется, то им можно (((

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Гость

18:40:51 28-09-2024

Татьяна (15:33:51 28-09-2024) Люблю и ценю творчество Василия Макаровича, светлая память! ...
А что-то случилось? То есть концерт под открытым небом или парад военных кораблей это нормально, а вот салют уже ни-ни...

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Гость

19:20:29 28-09-2024

Гость (18:40:51 28-09-2024) А что-то случилось? То есть концерт под открытым небом и... Почему День города тогда не было?
То-то..

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Гость

15:45:31 28-09-2024

Да причем тут Шукшин! У нас вчера гордума юбилей отмечала. Вот в честь себя, любимых, и организовали салют. А Шукшиным прикрылись, на всякий случай, дабы горожане в морду не плевали.

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Горожанин

15:56:25 28-09-2024

Странно что салют провели вне какого-то крупного праздника. Ради какого-то закрытого мероприятия, про которое никто не знал. Более того в городе, который отказался от салюта в свой собственный День города.
И небольшая мелочь - салют провели поздно вечером, когда уже запрещено нарушение тишины.

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Гость

23:50:56 28-09-2024

Горожанин (15:56:25 28-09-2024) Странно что салют провели вне какого-то крупного праздника. ... Ну а чо, заряды же закуплены, подзорвать их все равно надо. Вот и повеселился ограниченный контингент. А объявлять для всех - это заморочек много. Это же толпа припрется со всего города. А это уже надо транспортом озаботиться, ментов усилить, дворников. И алкашку не запретишь, да ещё и до 22. Проще украдкой от плебса пофестивалить.

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Гость

19:28:31 28-09-2024

Снова вконтактыши обгадились и начали сочинять что попало... Слышал эту "канонаду", но даже из кресла не поднялся, что бы посмотреть на огоньки. А все фейерверки на Сахарова у меня из окон видно как на ладони.

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Гость

06:47:59 29-09-2024

Гость (19:28:31 28-09-2024) Снова вконтактыши обгадились и начали сочинять что попало...... Ах, какой вы брутальный мужчина! Я хочу от вас сына!

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Олег

19:41:20 28-09-2024

Я подумал что кончилась война

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Серёга

21:20:30 28-09-2024

Они серьезно подумали что ВСУ атаковали Барнаул раз зенитка якобы а на самом деле салют
Ха ну и люди в нашем городе пугаются

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Гость

14:47:48 29-09-2024

Серёга (21:20:30 28-09-2024) Они серьезно подумали что ВСУ атаковали Барнаул раз зенитка ...
Да глупых у нас большинство. К сожалению.

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Musik

22:31:22 28-09-2024

Ну вы и зануды.

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Гость

16:44:26 29-09-2024

Дааа.. Салют был громкий и долгий. Может я не совсем правильно поняла, но.. Новостные ленты читаю, не видела никаких упоминаний о готовящемся, столь "громком" событии. Театры люблю. Но где- на кассы.ру что-ли объявление было? Билеты там беру.. Не совсем понятно, что это прям чей то личный праздник был, если нет, то на чьи деньги, если это на наши налоги, то большой вопрос к организаторам, почему не огласили в прессе. Неуважение какое-то. И да, если на деньги от налогов, то мы либо не празднуем, как на день города дабы не время сейчас.. Экономить уж тогда и помогать..

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Гость 5

22:41:19 29-09-2024

Не от этого ли салюта на следующий день заполыхал мебельный комбинат,, Три Слона,,? Из этого массива зарядов один да долетел.

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Гость5

22:45:18 29-09-2024

Мрачная шутка, конечно. Ну почему у нас так-вроде салют, вроде праздник, а проходит день и тут же из ничего-трагедия.! А этот пожар-трагедия для Сибири , нашей матушки.

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