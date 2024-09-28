Мощный салют перепугал жителей Барнаула
У театра драмы прошла церемония закрытия фестиваля, посвященного произведениям Шукшина
28 сентября 2024, 10:12, ИА Амител
В Барнауле на площади Сахарова вечером 27 сентября запустили мощный салют, который перепугал жителей города.
Как сообщает "Инцидент Барнаул", некоторые горожане приняли грохот от фейерверка за работу зенитной пушки:
"Что за взрывы происходили рядом с ТЦ Galaxy?" – "Что за канонада над Барнаулом? Работа зениток? Вспышки в небе!" – "По звуку – работа зенитных пушек", – негодовали пользователи.
А некоторые комментаторы и вовсе возмутились этим салютом:
- "Как не стыдно в такое время гульбище устраивать!"
- "Пир во время чумы".
- "На СВО всей страной собираем, на лечение детей собираем, а салют в честь чего?"
Важно отметить, что салют устраивали в честь закрытия фестиваля "Здравствуйте, люди!", посвященного произведениям Василия Шукшина.
Церемония прошла у театра драмы, где гостей развлекали концертом, световым шоу и громким эпичным фейерверком в самом конце.
Власти Барнаула тем временем отказываются от салютов уже полтора года. В последний, пятый раз его решили не запускать на День города, который прошел в конце августа. Причиной назвали СВО и ситуацию в Курской области.
10:46:04 28-09-2024
Со страху многие наверное писались, а некоторые даже какались😳
17:15:36 28-09-2024
Сергей (10:46:04 28-09-2024) Со страху многие наверное писались, а некоторые даже какалис... Они мирные люди, и бронепоезд пропили давно.
10:58:14 28-09-2024
Зачем имя Шукшина приплели к этому бесстыдству? Даже на День города не стали деньги тратить на салют. Это умышленное унижение и втаптывание в грязь имени и памяти Шукшина.
18:41:37 28-09-2024
Гость (10:58:14 28-09-2024) Зачем имя Шукшина приплели к этому бесстыдству? Даже на День...
Вы театральные деньги считаете или в чем ваша проблема?
20:58:43 28-09-2024
Гость (18:41:37 28-09-2024) Вы театральные деньги считаете или в чем ваша проблема? ...
В беспросветной тупости. Как потом будут перекрашиваться... Это такой театр лицедеев будет. Верх циничности и наглости.
11:13:15 28-09-2024
то есть, на День города нини... что-то изменилось с того времени?
11:39:25 28-09-2024
Такая вот культура в алтайском крае. Лучше бы музей достроили
11:47:19 28-09-2024
Барнаульцы, оказывается, такие пугливые? При чём, не слышавшие ни разу звуки зениток
11:33:40 30-09-2024
Юс (11:47:19 28-09-2024) Барнаульцы, оказывается, такие пугливые? При чём, не слышавш... Так в страхе живём: Курск, Белгород... Какой регион следующий?
12:01:36 28-09-2024
как там говорил министр, наш, Лавров про дебилов?
вот они и есть.
салюта никогда не видели и не слышали что ли?
12:42:42 28-09-2024
Ага. Зенитки. Над Барнаулом 😂
14:17:04 28-09-2024
Про отмену салюта на День города задолбали вытирать. А тут, втихаря замутили тусу около Драмы, без особых анонсов и публикаций. Концерты на сцене отыграли, погудели. И салют неслабый зафантырили, что во всей округе стекла дрожали и сигналки орали. Как думаете, без предупреждения начать бомбить в вечернее небо норм? О проверке сирен ГО , которые вообще днём с огнём никто не слышит, и то предупреждают
14:28:42 28-09-2024
Театр Драмы и минкульт устроил балдею для себя под лавочку чествования Шукшина. Пригласили горожан? Неет. Зачем? Обойдутся. Пусть дома подпрыгивают от грохота веселья. Зачем горожанам салют? Не надо его делать на День города. Шмальнем чисто для себя.
18:39:16 28-09-2024
Гость (14:28:42 28-09-2024) Театр Драмы и минкульт устроил балдею для себя под лавочку ч...
Если вы не ходите в театр, то это только ваша проблема. Все, кто хотел и интересуется театром, были в курсе
23:24:53 28-09-2024
Гость (18:39:16 28-09-2024) Если вы не ходите в театр, то это только ваша проблема. ... Неходьба по театрам - это не проблема. Про то и речь, что салют отбарабанили тот, который для всех жителей на День города зажали. И сейчас не посчитали нужным пригласить официально и широко. А то, что я, к примеру, у себя в сортире повешу приглашение, которое увидят только мои собутыльники, а потом ночью во дворе устрою салют, то остальные жители окажутся недовольны.
14:43:27 28-09-2024
а мне понравилось, удачно мимо проходила, жаль без детей, предупредил бы хоть амик
15:33:51 28-09-2024
Люблю и ценю творчество Василия Макаровича, светлая память! Но как объяснить детям, что на праздники ну никак нельзя салют: обстановка, мол, в стране такая вот случилась... Но если кому-то очень хочется, то им можно (((
18:40:51 28-09-2024
Татьяна (15:33:51 28-09-2024) Люблю и ценю творчество Василия Макаровича, светлая память! ...
А что-то случилось? То есть концерт под открытым небом или парад военных кораблей это нормально, а вот салют уже ни-ни...
19:20:29 28-09-2024
Гость (18:40:51 28-09-2024) А что-то случилось? То есть концерт под открытым небом и... Почему День города тогда не было?
То-то..
15:45:31 28-09-2024
Да причем тут Шукшин! У нас вчера гордума юбилей отмечала. Вот в честь себя, любимых, и организовали салют. А Шукшиным прикрылись, на всякий случай, дабы горожане в морду не плевали.
15:56:25 28-09-2024
Странно что салют провели вне какого-то крупного праздника. Ради какого-то закрытого мероприятия, про которое никто не знал. Более того в городе, который отказался от салюта в свой собственный День города.
И небольшая мелочь - салют провели поздно вечером, когда уже запрещено нарушение тишины.
23:50:56 28-09-2024
Горожанин (15:56:25 28-09-2024) Странно что салют провели вне какого-то крупного праздника. ... Ну а чо, заряды же закуплены, подзорвать их все равно надо. Вот и повеселился ограниченный контингент. А объявлять для всех - это заморочек много. Это же толпа припрется со всего города. А это уже надо транспортом озаботиться, ментов усилить, дворников. И алкашку не запретишь, да ещё и до 22. Проще украдкой от плебса пофестивалить.
19:28:31 28-09-2024
Снова вконтактыши обгадились и начали сочинять что попало... Слышал эту "канонаду", но даже из кресла не поднялся, что бы посмотреть на огоньки. А все фейерверки на Сахарова у меня из окон видно как на ладони.
06:47:59 29-09-2024
Гость (19:28:31 28-09-2024) Снова вконтактыши обгадились и начали сочинять что попало...... Ах, какой вы брутальный мужчина! Я хочу от вас сына!
19:41:20 28-09-2024
Я подумал что кончилась война
21:20:30 28-09-2024
Они серьезно подумали что ВСУ атаковали Барнаул раз зенитка якобы а на самом деле салют
Ха ну и люди в нашем городе пугаются
14:47:48 29-09-2024
Серёга (21:20:30 28-09-2024) Они серьезно подумали что ВСУ атаковали Барнаул раз зенитка ...
Да глупых у нас большинство. К сожалению.
22:31:22 28-09-2024
Ну вы и зануды.
16:44:26 29-09-2024
Дааа.. Салют был громкий и долгий. Может я не совсем правильно поняла, но.. Новостные ленты читаю, не видела никаких упоминаний о готовящемся, столь "громком" событии. Театры люблю. Но где- на кассы.ру что-ли объявление было? Билеты там беру.. Не совсем понятно, что это прям чей то личный праздник был, если нет, то на чьи деньги, если это на наши налоги, то большой вопрос к организаторам, почему не огласили в прессе. Неуважение какое-то. И да, если на деньги от налогов, то мы либо не празднуем, как на день города дабы не время сейчас.. Экономить уж тогда и помогать..
22:41:19 29-09-2024
Не от этого ли салюта на следующий день заполыхал мебельный комбинат,, Три Слона,,? Из этого массива зарядов один да долетел.
22:45:18 29-09-2024
Мрачная шутка, конечно. Ну почему у нас так-вроде салют, вроде праздник, а проходит день и тут же из ничего-трагедия.! А этот пожар-трагедия для Сибири , нашей матушки.