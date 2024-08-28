В Барнауле решили не проводить уже пятый салют подряд

28 августа 2024, 16:06, ИА Амител

Фейерверк в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула в пятый раз подряд отказались от проведения салюта. На этот раз не будет фейерверка на День города, который пройдет 31 августа. Таким образом, краевая столица остается без "громкого шоу" уже полтора года. Amic.ru рассказывает, почему мэрия снова отменила салют.

Какая причина отмены салюта?

Решение об отмене салюта приняли власти Барнаула 27 августа 2024 года по итогам совещания с участием членов оргкомитета по подготовке к празднованию 294-й годовщины со дня основания Барнаула. Причиной стала СВО и ситуация в Курской области.

"Учитывая специальную военную операцию и ситуацию, которая сегодня складывается на приграничных территориях, считаю, что программу мероприятий Дня города в части проведения салюта мы должны скорректировать. Нами подготовлена хорошая программа для горожан. Надеюсь, что барнаульцы с пониманием отнесутся к решению об отмене салюта", – сказал мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Глава совета женщин при мэре Барнаула Валентина Косинова также отметила, что ей поступили вопросы об уместности проведения салюта на День города, и некоторые жители предложили от него отказаться. Подобные предложения поступали и в Общественную палату.

Где хотели провести салюты?

Власти Барнаула планировали провести большой фейерверк на площади Сахарова, также салюты поменьше должны были прогреметь во всех районах краевой столицы. Шоу на площади Сахарова должно было продлиться не менее семи минут.

Когда в последний раз был салют в Барнауле?

В последний раз салют был в Барнауле год назад, на День города в сентябре 2023-го. Затем фейерверки отменяли на Новый год, на Первомай, на 9 Мая, на День России и теперь на День города. Причем во многих случаях делали это буквально в последний момент, когда салюты были уже анонсированы. Причинами были либо угрозы общественной безопасности, либо СВО.

Как отметят День города 2024 в Барнауле?

Тем не менее на Дне города в этом году будет на что посмотреть. Главной локацией станет площадь Сахарова, где состоятся спортивные состязания, фестиваль ГТО и праздничный концерт. На Мало-Тобольской пройдет ярмарка и выставка, на площади перед Старым базаром запланированы соревнования по смешанным единоборствам ММА, а над акваторией Оби с 17 до 18 часов пролетит авиационная группа высшего пилотажа "Русские витязи".

Также в парке "Центральный" организуют фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем", а в парке "Изумрудный" – Фестиваль традиционных ценностей. Праздничные мероприятия пройдут во всех районах города. С полной программой Дня города 2024 можно ознакомиться здесь.