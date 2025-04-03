Шквалистый ветер будет бушевать в Алтайском крае 4 и 5 апреля

Жителей региона призывают быть осторожнее

03 апреля 2025, 14:45, ИА Амител

Фото: Mila Young / unsplash.com

В Алтайском крае во второй половине дня 4 апреля и сутки 5 апреля ожидается сильный ветер со скоростью 18–23 м/с с порывами до 25–30 м/с. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МЧС.

По данным Гидрометцентра региона, днем 4 апреля в крае термометры покажут +12...+17 градусов, по югу потеплеет до +22. Преимущественно без осадков.

Ночью 5-го числа ожидается +5...+10 градусов, но местами по западу похолодает до -1. Также будет небольшой, в отдельных районах умеренный дождь, местами грозы. Похожая погода сохранится и днем 5 апреля: +6...+11 градусов, местами грозы и небольшой дождь, по востоку – умеренный.

Спасатели призывают переждать ненастье в капитальном строении. При отсутствии такой возможности пешеходам следует обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Осторожными должны быть и водители.

В ветреную погоду нельзя в том числе поджигать мусор и сухую траву, а также необходимо пресекать такие действия других лиц, отмечают в МЧС.