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Жаркий апрель пообещал Алтайскому краю глава Гидрометцентра РФ

Температура выше нормы будет и в других регионах

02 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru
Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Температура выше среднемноголетних значений прогнозируется в апреле в Алтайском крае, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в целом такая ситуация сложится в трех округах: на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В СФО речь идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, юге Красноярского края и Хакасии.

На остальной территории РФ температура в апреле будет около нормы. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется, сказал он ТАСС.

Накануне начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что на текущей неделе в крае ожидается неустойчивая погода.

Весна / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Алтайский край Погода

Комментарии 2

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Гость

10:36:27 02-04-2025

Обещал, не значит, что женился! Самый точный прогноз на завтра - узнаете ПОСЛЕЗАВТРА!)))

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Гость

13:02:06 02-04-2025

у бабки, когда в чашку после кофе смотрит, и то точнее получается.

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