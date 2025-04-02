Температура выше нормы будет и в других регионах

02 апреля 2025, 10:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru

Температура выше среднемноголетних значений прогнозируется в апреле в Алтайском крае, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в целом такая ситуация сложится в трех округах: на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

В СФО речь идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, юге Красноярского края и Хакасии.

На остальной территории РФ температура в апреле будет около нормы. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется, сказал он ТАСС.

Накануне начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что на текущей неделе в крае ожидается неустойчивая погода.