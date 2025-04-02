Жаркий апрель пообещал Алтайскому краю глава Гидрометцентра РФ
Температура выше нормы будет и в других регионах
02 апреля 2025, 10:00, ИА Амител
Температура выше среднемноголетних значений прогнозируется в апреле в Алтайском крае, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в целом такая ситуация сложится в трех округах: на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.
В СФО речь идет об Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, юге Красноярского края и Хакасии.
На остальной территории РФ температура в апреле будет около нормы. Отрицательных аномалий нигде не прогнозируется, сказал он ТАСС.
Накануне начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что на текущей неделе в крае ожидается неустойчивая погода.
10:36:27 02-04-2025
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13:02:06 02-04-2025
у бабки, когда в чашку после кофе смотрит, и то точнее получается.