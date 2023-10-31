Мощный взрыв газа в частном доме в Барнауле попал на видео

В момент происшествия в здании никого не было

31 октября 2023, 08:49, ИА Амител

Взрыв газа произошел в частном доме на улице Селекционной в Барнауле. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

В момент происшествия в здании никого не было. По словам жителя города, люди купили дом и решили сделать в нем ремонт. Туда провели газ, однако рабочие сделали что-то не так, что и привело в конечном счете к взрыву.

Пожара за взрывом не последовало, однако спасатели все равно пролили здание водой, чтобы не допустить возгорания.