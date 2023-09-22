Мужчина открыл газ на кухне, пока в здании находились силовики, и чиркнул спичкой

22 сентября 2023, 16:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Белгородской области подозреваемый взорвал дом во время обыска. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По информации канала, инцидент произошел в Шебекино. Правоохранители пришли в дом фигуранта уголовного дела. Пока полицейские проводили обыск, мужчина открыл на кухне газовый вентиль и зажег спичку.

В результате произошел взрыв. Пострадали шесть человек. Их госпитализировали.

По какому именно уголовному делу проходили обыски, в публикации не уточняется.