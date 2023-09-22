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В Белгородской области подозреваемый взорвал дом во время обыска

Мужчина открыл газ на кухне, пока в здании находились силовики, и чиркнул спичкой

22 сентября 2023, 16:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Белгородской области подозреваемый взорвал дом во время обыска. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По информации канала, инцидент произошел в Шебекино. Правоохранители пришли в дом фигуранта уголовного дела. Пока полицейские проводили обыск, мужчина открыл на кухне газовый вентиль и зажег спичку.

В результате произошел взрыв. Пострадали шесть человек. Их госпитализировали.

По какому именно уголовному делу проходили обыски, в публикации не уточняется.

Происшествия

Комментарии 2

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17:01:04 22-09-2023

"Да не доставайтесь же вы не кому ..."

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макс

18:36:16 22-09-2023

ну все щас статей ему накидают на ПЛС

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