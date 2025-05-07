По предварительным данным, погибших в происшествии нет

07 мая 2025, 10:10, ИА Амител

Пожар на углеобогатительной фабрике в Якутии / Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)

На углеобогатительной фабрике в якутском городе Нерюнгри произошел мощный взрыв. По предварительной информации, пострадали минимум четыре человека. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, около 08:00 по местному времени на одном из складов готовой продукции взорвался метан. В здании находилось четыре сотрудника, они получили сильные ожоги. После взрыва начался пожар, в данный момент горит каменный уголь. На месте происшествия работают экстренные службы. По данным регионального МЧС, в тушении задействовано 58 человек и 15 единиц техники.

По предварительной информации, погибших в результате происшествия нет. Медики оказали пострадавшим рабочим помощь. В компании "Якутуголь" заявили, что весь персонал эвакуирован, сейчас последствия аварии ликвидируют.

Обогатительная фабрика "Нерюнгринская" – одно из крупных и передовых предприятий угольной отрасли России, на нем работает около тысячи человек.Напомним, в ночь на 5 мая в московской девятиэтажке по улице Генерала Тюленева взорвался газ. В результате взрыва начался пожар, загорелись две квартиры. Между восьмым и девятым этажами дома произошло обрушение. По последним официальным данным, погибло три человека.