Мощный взрыв произошел в турецком порту Дериндже
В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек
07 августа 2023, 21:59, ИА Амител
Фото: İhlas Haber Ajansı / YouTube
У крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море прогремел взрыв. Как сообщает CNN Turk, инцидент произошел в элеваторе во время загрузки судна с зерном.
"Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", – сообщил корреспондент канала.
Еще по одной версии, могла воспламениться пыль от крупы. В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек. Повреждены десятки элеваторов.
Подробности инцидента выясняются.
10:25:21 08-08-2023
Не фиг наших выгонять, тем более детей!!! Бумеранг работает!
10:33:14 08-08-2023
Гость (10:25:21 08-08-2023) Не фиг наших выгонять, тем более детей!!! Бумеранг работает!... Турция последнее время чудит! Вот и "ответка" не замедлила ......
11:19:38 08-08-2023
Ответка за Новороссийск
15:54:29 08-08-2023
Может эффект от зерновой сделки