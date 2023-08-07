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Мощный взрыв произошел в турецком порту Дериндже

В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек

07 августа 2023, 21:59, ИА Амител

Фото: İhlas Haber Ajansı / YouTube
Фото: İhlas Haber Ajansı / YouTube

У крупного турецкого коммерческого порта Дериндже в Мраморном море прогремел взрыв. Как сообщает CNN Turk, инцидент произошел в элеваторе во время загрузки судна с зерном.

"Элеваторы регулярно проверяли, власти пока не объявляли, мог ли возникнуть взрыв из-за сжатия газа", – сообщил корреспондент канала.

Еще по одной версии, могла воспламениться пыль от крупы. В результате происшествия пострадали по меньшей мере пять человек. Повреждены десятки элеваторов. 

Подробности инцидента выясняются.

Взрыв

Комментарии 4

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Гость

10:25:21 08-08-2023

Не фиг наших выгонять, тем более детей!!! Бумеранг работает!

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Гость

10:33:14 08-08-2023

Гость (10:25:21 08-08-2023) Не фиг наших выгонять, тем более детей!!! Бумеранг работает!... Турция последнее время чудит! Вот и "ответка" не замедлила ......

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Гость

11:19:38 08-08-2023

Ответка за Новороссийск

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Гость

15:54:29 08-08-2023

Может эффект от зерновой сделки

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