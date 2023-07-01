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Взрыв прогремел на китайском химзаводе

Персонал эвакуировали

01 июля 2023, 19:31, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Взрыв прогремел на химзаводе в городе Гуйси китайской провинции Цзянси днем 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

ЧП случилось на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials. На месте инцидента работают экстренные службы.

В провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на предприятии загорелось силиконовое масло. Весь персонал эвакуировали.

Причину произошедшего выясняют.

Пожары чрезвычайное происшествие Китай Взрыв

Комментарии 1

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Гость

19:54:59 01-07-2023

Новость Алтайского края). А что за контейнеры с иероглифами везут и везут поезда, на станции Присягино в день по несколько составов проходят? Что везут то из Китая? И почему к нам в Алтайский край?

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