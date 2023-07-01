Взрыв прогремел на китайском химзаводе

Персонал эвакуировали

01 июля 2023, 19:31, ИА Амител

Кадр из видео

Взрыв прогремел на химзаводе в городе Гуйси китайской провинции Цзянси днем 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

ЧП случилось на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials. На месте инцидента работают экстренные службы.

В провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на предприятии загорелось силиконовое масло. Весь персонал эвакуировали.

Причину произошедшего выясняют.