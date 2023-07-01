Взрыв прогремел на китайском химзаводе
Персонал эвакуировали
01 июля 2023, 19:31, ИА Амител
Кадр из видео
Взрыв прогремел на химзаводе в городе Гуйси китайской провинции Цзянси днем 1 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
ЧП случилось на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials. На месте инцидента работают экстренные службы.
В провинциальном управлении по чрезвычайным ситуациям уточнили, что на предприятии загорелось силиконовое масло. Весь персонал эвакуировали.
Причину произошедшего выясняют.
19:54:59 01-07-2023
Новость Алтайского края). А что за контейнеры с иероглифами везут и везут поезда, на станции Присягино в день по несколько составов проходят? Что везут то из Китая? И почему к нам в Алтайский край?