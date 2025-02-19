Мошенник обманул покупателя баллонов и работника пункта приема металла в Бийске

Добычей злоумышленника стали 73,5 тысячи рублей

19 февраля 2025, 11:40, ИА Амител

Рубли / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Полиция Алтайского края разыскивает мошенника, который обманул покупателя кислородных баллонов и сотрудника пункта приема металла.

Как сообщили в МВД региона, 50-летний житель Бийска разместил в интернете объявление о скупке баллонов. В чат ему написал незнакомец с предложением приобрести 15 штук по приятной цене. Но продавец предупредил, что он не в городе, а товар выдаст подчиненный в пункте приема металла. Бийчанин созвонился с работником и поехал на указанный адрес. Его устроил товар и после загрузки он сразу перевел 73,5 тысячи рублей продавцу.

"Однако встретивший его сотрудник сообщил, что оплаты нет. Покупатель попытался перезвонить, но абонент уже находился вне зоны действия сети. Потерпевший почувствовал подвох и уточнил имя директора. Оказалось, он все время общался с человеком, который представился покупателем, позвонив в пункт приема металла", – рассказали в ведомстве.

Тем самым злоумышленнику удалось обмануть обе стороны сделки. По данному факту возбуждено уголовное дело.