НОВОСТИПроисшествия

Мошенникам не удалось выманить код к "Госуслугам" у бийской пенсионерки

Женщину пытались обмануть под предлогом записи на замену счетчика

24 января 2025, 11:28, ИА Амител

Счетчики / Источник фото: pxhere.com
Счетчики / Источник фото: pxhere.com

74-летняя пенсионерка из Бийска дала отпор мошенникам, которые пытались ее обмануть от лица ресурсоснабжающей компании, сообщили в МВД Алтайского края.

Горожанке поступил звонок от "коммунальщиков", которые заявили о необходимости замены электросчетчиков. Для постановки в очередь на замену от нее потребовали назвать номер пенсионного удостоверения.

"Бийчанка сразу же поняла, что с ней разговаривают мошенники. Она не раз слышала, что аферисты действуют по такой схеме и с помощью полученной информации взламывают личные кабинеты на портале "Госуслуги", – рассказали в ведомстве.

В итоге женщина прекратила разговор и обратилась в полицию.

Бийск Мошенники

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

12:11:07 24-01-2025

74-летняя ---- а умней 20-летней

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

14:51:31 24-01-2025

На фото- счётчик родителей немецких пенсионеров

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучундрий

20:41:21 25-01-2025

«Обратилась в полицию...»
А там сказали "Когда убьют, тогда и приходите". Они совершённые мошенничества толком не расследуют, а здесь вообще неудачное.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров