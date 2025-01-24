Мошенникам не удалось выманить код к "Госуслугам" у бийской пенсионерки
Женщину пытались обмануть под предлогом записи на замену счетчика
24 января 2025, 11:28, ИА Амител
74-летняя пенсионерка из Бийска дала отпор мошенникам, которые пытались ее обмануть от лица ресурсоснабжающей компании, сообщили в МВД Алтайского края.
Горожанке поступил звонок от "коммунальщиков", которые заявили о необходимости замены электросчетчиков. Для постановки в очередь на замену от нее потребовали назвать номер пенсионного удостоверения.
"Бийчанка сразу же поняла, что с ней разговаривают мошенники. Она не раз слышала, что аферисты действуют по такой схеме и с помощью полученной информации взламывают личные кабинеты на портале "Госуслуги", – рассказали в ведомстве.
В итоге женщина прекратила разговор и обратилась в полицию.
12:11:07 24-01-2025
74-летняя ---- а умней 20-летней
14:51:31 24-01-2025
На фото- счётчик родителей немецких пенсионеров
20:41:21 25-01-2025
«Обратилась в полицию...»
А там сказали "Когда убьют, тогда и приходите". Они совершённые мошенничества толком не расследуют, а здесь вообще неудачное.