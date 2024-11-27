Мошенники от лица энергосбытовой компании украли у барнаульца 95 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело

27 ноября 2024, 09:00, ИА Амител

Счетчики / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле мужчина лишился 95 тысяч рублей после общения с лжесотрудником энергосбытовой компании, сообщили в МВД Алтайского края.

57-летнему горожанину позвонил незнакомец и предложил заменить старый счетчик на новый, который будет автоматически передавать показания. Для этого барнаульцу скинули ссылку на программу и попросили ее установить на смартфон. Затем мужчина сделал все под диктовку звонившего, но вскоре обнаружил пропажу денег.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.

В полиции напоминают, что энергосбытовые компании не обзванивают клиентов и не просят их установить приложение, заменить счетчики и передать показания.