Мошенники от лица энергосбытовой компании украли у барнаульца 95 тысяч рублей
Полицейские возбудили уголовное дело
27 ноября 2024, 09:00, ИА Амител
В Барнауле мужчина лишился 95 тысяч рублей после общения с лжесотрудником энергосбытовой компании, сообщили в МВД Алтайского края.
57-летнему горожанину позвонил незнакомец и предложил заменить старый счетчик на новый, который будет автоматически передавать показания. Для этого барнаульцу скинули ссылку на программу и попросили ее установить на смартфон. Затем мужчина сделал все под диктовку звонившего, но вскоре обнаружил пропажу денег.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже с банковского счета.
В полиции напоминают, что энергосбытовые компании не обзванивают клиентов и не просят их установить приложение, заменить счетчики и передать показания.
09:06:38 27-11-2024
57 лет это рановато для деменции. хотя, многие сразу рождаются такими.
11:06:28 27-11-2024
Элен без ребят (09:06:38 27-11-2024) 57 лет это рановато для деменции. хотя, многие сразу рождаю... А вы ещё и самокритичны!
09:17:33 27-11-2024
Так лениво самому ежемесячно показания передавать. У нас тоже полгода назад какая-то ходила счетчики меняла. В чем фишка не знаю.
11:03:29 27-11-2024
Гость (09:17:33 27-11-2024) Так лениво самому ежемесячно показания передавать. У нас тож... Фишка в том,что Горэлектросеть сама,бесплатно,когда захочет меняет старые счётчики на "умные" и вас об этом не спрашивает. У нас в ТСЖ меняли,так пред скинул в чат фио сотрудников ГЭС,которым выдана доверенность проводить замену.И всё!!!!
11:17:18 27-11-2024
Гость (09:17:33 27-11-2024) Так лениво самому ежемесячно показания передавать. У нас тож... Надо сделать, как в Германии: установить для каждого потребителя среднюю сумму платежа по итогам потребления в прошлом году. Чтобы не было мороки с передачей данных. Сверку проводить раз в год. Допустим, в ноябре -декабре звонишь и сообщаешь показание. Электрокомпания производит перерасчет, если больше, то выставляет дополнительный счет; если меньше, то переплату переносят на следующий период. Нет мороки людям и не надо содержать штат приёмщиков показаний весь год. И платить удобно одну и ту же сумму. Пора заканчивать танцы с бубнами вокруг "умных" счетчиков.
14:57:59 27-11-2024
Гость (11:17:18 27-11-2024) Надо сделать, как в Германии: установить для каждого потреби... Это не морока, это отъем денег.
09:57:15 27-11-2024
Фото немецких счетчиков 1972 года доставляет отдельное удовольствие.