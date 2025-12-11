Мошенники блокируют банковские карты россиян, звоня в банк от имени клиентов
Используя данные из утекших баз, злоумышленники убеждают операторов заблокировать счета жертв
11 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
В России появилась новая схема мошенничества, при которой преступники блокируют банковские карты, звоня в кредитные организации от имени самих клиентов. Как сообщил в своем Telegram-канале экономист Павел Комаровский, злоумышленники, используя украденные ФИО и дату рождения, убеждают операторов выполнить запрос на блокировку.
В одном из случаев жертва получила в Telegram угрозы с сообщением, что ее карты уже заблокированы – и в тот же момент доступ к счетам действительно прекратился. В банке подтвердили, что блокировка была инициирована по "запросу клиента".
Эксперты отмечают, что схему легко масштабировать с помощью кол-центров и нейросетей, имитирующих голос жертвы. Комаровский призывает банки усилить процедуры идентификации, а граждан – не вступать в диалог с мошенниками и предупредить родных о новых рисках.
10:14:45 11-12-2025
опять очередная желтуха
по телефону никто ничего
вопрос:ъ блокировать не будет.
поэтому вопрос: кто заказчик и спонсор этого алармизма?
10:23:25 11-12-2025
Гость (10:14:45 11-12-2025) опять очередная желтухапо телефону никто ничеговоп... Там так то,кодовое слово нужно знать,при блокировки с голоса"клиента".А его знает только сам клиент.
10:28:13 11-12-2025
Гость (10:23:25 11-12-2025) Там так то,кодовое слово нужно знать,при блокировки с голоса... о чем и речь
11:10:07 11-12-2025
Гость (10:23:25 11-12-2025) Там так то,кодовое слово нужно знать,при блокировки с голоса... Кодовое слово знает не только клиент, но и сотрудники банка!
11:53:38 11-12-2025
Гость (11:10:07 11-12-2025) Кодовое слово знает не только клиент, но и сотрудники банка!... не в том дело...специально для нас же напечатали: "....жертва получила в Telegram угрозы...", ждем обсуждения в ГД о блокировки тг с целью нашей "безопасности"...
08:50:08 12-12-2025
Гость (11:53:38 11-12-2025) не в том дело...специально для нас же напечатали: "....жертв... Мне вчера от Телеграм групповой чат прилетел от "отдела кадров". Какую-то кнопочку нажать, куда-то зайти и им код прислать. Третий раз за 2 месяца.
12:08:25 11-12-2025
Гость (10:14:45 11-12-2025) опять очередная желтухапо телефону никто ничеговоп... ну как сказать - мне блокировали и перевыпуск делали (номер карты менялся), и все это по телефону (с. банк). карту конечно потом в офисе забирать. не помню, какие данные надо было для блокировки.
11:05:33 11-12-2025
Подготовка к блокировке телеграмма, даже если это правда, то эта ситуация никак не оправдывает блокировку, мошенники всегда найдут способ как обмануть, все с ног на голову перевернули, вместо борьбы с мошенниками власть борется с законопослушными гражданами блокировками, это из серии, лишить всех граждан денег чтобы мошенники их не воровали.
11:19:41 11-12-2025
Ну что, блокируем сотовую связь?.. Ведь именно ее используют мошенники для звонков?
13:16:35 11-12-2025
Сказать, что в банках сидят дураки- нельзя. Тогда напрашивается очень интересные вопросы.
15:09:57 11-12-2025
1. Мошенничество это корыстное преступление. Чтобы быть мошенникам нужно иметь цель наживы. Так что людей блокирующих карты посторонних лиц мошенниками назвать нельзя ибо материальной выгоды они от этого не получат.
2. Кто-то выше писал, что для блокировки нужно кодовое слово. Скажу вам по секрету. Для блокировки не нужно ни кодового слова, ни срока действия карты ни CVV (трехзначного или четырехзначного кода) с обратной стороны карты. Нужно знать только номер карты и ИМЯ и ФАмилия владельца карты. Я за последние 5 лет находил примерно 5 карт разных банков в Барнауле. Звонил службу поддержки и сообщал что нашел утерянную карту. После этого мне говорили что карта сейчас заблокируют карту чтобы хозяин не пострадал. Что делать с картами они не говорили. Карты находил как на улице так и на банкоматах и в банкоматах. Люди забывали забирать карты после того как получили деньги или пополнили баланс карты. Так что не знаю зачем блокировать чужую карту и какая от этого выгода.
18:27:57 11-12-2025
Служба безопасности. (15:09:57 11-12-2025) 1. Мошенничество это корыстное преступление. Чтобы быть моше... Это если карта на руках, а так левый дядя позвони, назовёт фио и скажет заблокируйте карту, попросят назвать кодовое слово... Или пошлют лесом
00:08:57 12-12-2025
Гость (18:27:57 11-12-2025) Это если карта на руках, а так левый дядя позвони, назовёт ф... А что в колцентре видят на руках карта или нет? Они там все Кашпировские сидят? Базы данных карт ходят по рукам уже много лет. Их покупают и перепродают. А потом таким как вы и звонят. А вы бежите скорее нести свои деньги на безопасный счет.
00:48:27 12-12-2025
А в чем смысл то?