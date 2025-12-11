Мошенники блокируют банковские карты россиян, звоня в банк от имени клиентов

Используя данные из утекших баз, злоумышленники убеждают операторов заблокировать счета жертв

11 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В России появилась новая схема мошенничества, при которой преступники блокируют банковские карты, звоня в кредитные организации от имени самих клиентов. Как сообщил в своем Telegram-канале экономист Павел Комаровский, злоумышленники, используя украденные ФИО и дату рождения, убеждают операторов выполнить запрос на блокировку.

В одном из случаев жертва получила в Telegram угрозы с сообщением, что ее карты уже заблокированы – и в тот же момент доступ к счетам действительно прекратился. В банке подтвердили, что блокировка была инициирована по "запросу клиента".

Эксперты отмечают, что схему легко масштабировать с помощью кол-центров и нейросетей, имитирующих голос жертвы. Комаровский призывает банки усилить процедуры идентификации, а граждан – не вступать в диалог с мошенниками и предупредить родных о новых рисках.