Мошенники изобрели схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку

Аферисты представляются инженерами компаний мобильной связи

16 марта 2025, 10:57, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

МВД РФ уведомило о распространении новой мошеннической схемы для доступа к sim-карте и мобильному банку. Как сообщает ТАСС, обман происходит под предлогом проверки телефонной линии от лица представителя оператора мобильной связи.

В рамках этой схемы человеку звонит неизвестный. Он представляется инженером компании оператора сотовой связи. После этого звонивший говорит о необходимости проверить линию связи – для этого обычно просят нажать какую-либо комбинацию цифр. Это могут быть #90, #09 или другие. В МВД подчеркнули, что делать этого нельзя – таким образом мошенники получают доступ к sim-карте и могут делать звонки за счет абонента, а также входить в мобильный банк.

В ведомстве советуют при поступлении таких звонков сразу нажимать клавишу отбой и незамедлительно заканчивать разговор.