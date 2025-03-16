Мошенники изобрели схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку
Аферисты представляются инженерами компаний мобильной связи
16 марта 2025, 10:57, ИА Амител
МВД РФ уведомило о распространении новой мошеннической схемы для доступа к sim-карте и мобильному банку. Как сообщает ТАСС, обман происходит под предлогом проверки телефонной линии от лица представителя оператора мобильной связи.
В рамках этой схемы человеку звонит неизвестный. Он представляется инженером компании оператора сотовой связи. После этого звонивший говорит о необходимости проверить линию связи – для этого обычно просят нажать какую-либо комбинацию цифр. Это могут быть #90, #09 или другие. В МВД подчеркнули, что делать этого нельзя – таким образом мошенники получают доступ к sim-карте и могут делать звонки за счет абонента, а также входить в мобильный банк.
В ведомстве советуют при поступлении таких звонков сразу нажимать клавишу отбой и незамедлительно заканчивать разговор.
11:10:52 16-03-2025
Может с мошенниками поступать как с террористами - вырезать их прямо в сортирах.
Учитывая какой экономический вред и социальную напряжённость они несут.
11:14:33 16-03-2025
Всех посылайте! Я в живую то ни с кем не разговариваю без доверенности на разговор со мной - как в суде. Пусть письменно обращаются, через Госуслуги. А если не могут, то и не надо.
11:45:28 16-03-2025
МВД РФ уведомило
Когда оно уже начнёт ловить, а не уведомлять ???
11:58:15 16-03-2025
Закрыл счет в банке. Работодатель зарплату выдает наличкой. Беспокойства по поводу-украдут или оформят кредит у меня теперь нет. Не может эта вся система обеспечить безопасность-значит и не нужно пользоваться
14:03:01 16-03-2025
...... (11:58:15 16-03-2025) Закрыл счет в банке. Работодатель зарплату выдает наличкой. ... ага... и расчет каждый день
12:01:02 16-03-2025
Вообще не отвечать на незнакомые номера. Единственный способ,
14:04:35 16-03-2025
Гость (12:01:02 16-03-2025) Вообще не отвечать на незнакомые номера. Единственный способ... ага, есть такие олегофренды, которым дозвониться по делу не можешь, т.к. этот Альошенька с незнакомых трубки не берет
14:43:36 16-03-2025
Гость (14:04:35 16-03-2025) ага, есть такие олегофренды, которым дозвониться по делу не ... По какому делу ты звонишь незнакомому Альошеньке? По какому делу могут звонить незнакомые люди пенсионерке/пенсионеру? Чтобы что-то с них поиметь. Единственная причина. Поэтому вполне понятно стремление людей защитить своё личное пространство.
17:51:40 16-03-2025
Гость (14:43:36 16-03-2025) По какому делу ты звонишь незнакомому Альошеньке? По каком... С поликлиники по месту жительства, например. Стационарными там уже почти не пользуются, а информация для пенсионеров важная, лекарства по льготам или приезд врача для осмотра.
06:17:27 17-03-2025
Гость (17:51:40 16-03-2025) С поликлиники по месту жительства, например. Стационарными т... Не сочиняйте про поликлиники! Мне ни разу не звонили из поликлиники. Ни разу! Опрашиваю знакомых пенсов - тоже никто никогда не звонил из поликлиники. Только из разных банков с предложениями кредитов и ростелеком хочет осчастливить интернетом. То есть организации , которые навязывают свои услуги, чтобы заработать на пенсах. Остальные звонки пенсионерам "из полиции"- с вашим банковским счетом проблемы", из "банков" - вам подозрительный перевод", из "госуслуг - взломали " - всё мошенники.
Если хотят пригласить в поликлинику - пусть шлют СМС, пациент потом сам или отзвонится на стационарный номер, или придет в лечебное учреждение, всё остальное - мошенничество.
18:01:25 16-03-2025
Гость (14:43:36 16-03-2025) По какому делу ты звонишь незнакомому Альошеньке? По каком... Да выкинуть вообще телефон!!!
06:34:39 17-03-2025
Гость (18:01:25 16-03-2025) Да выкинуть вообще телефон!!!... Телефон в первую очередь для связи с родственниками и знакомыми. Для чужих (н-р, Авито) - отдельный номер, не привязан к банку, госуслугам и неизвестен знакомым, то есть точно знаешь, что сюда не позвонят от друзей с какой-то просьбой. Да и то использовать только вместе с чатом сайта, чтобы остались следы взаимодействия и мошенникам была затруднительна анонимность.
09:11:58 17-03-2025
Гость (14:04:35 16-03-2025) ага, есть такие олегофренды, которым дозвониться по делу не ... твоё дело это "холодный" обзвон.. )))
08:09:44 17-03-2025
Гость (12:01:02 16-03-2025) Вообще не отвечать на незнакомые номера. Единственный способ... Дай вам бог никогда не узнать зачем могут позвонить из больницы или из полиции...
17:26:31 17-03-2025
Гость (08:09:44 17-03-2025) Дай вам бог никогда не узнать зачем могут позвонить из больн... Из больницы и полиции вам могут послать СМС с просьбой перезвонить по важному делу. Вы находите городской телефон организации (самое быстрое - набираете 112 и выясняете номер). Потом звоните, куда необходимо. Иначе получите, как недавно бабушка собрала вещи, одеяло, 650тр и отдала мошенникам, чтобы спасли внука. Мошенники как раз представлялись из больницы и из полиции.
14:48:53 16-03-2025
Не может эта вся система обеспечить безопасность------- а причем здесь система, если часть странных особей любит потрепаться по телефону со всеми подряд? 😀 зачем?!?! разговаривать с незнакомыми людьми? Все халявы ждете? 😊
14:51:04 16-03-2025
которым дозвониться по делу не можешь, ---- ну так напиши, если это по делу, конечно) что то мне ни один с незнакомого номера не написал. По делу))