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Мошенники изобрели схему для получения доступа к sim-карте и мобильному банку

Аферисты представляются инженерами компаний мобильной связи

16 марта 2025, 10:57, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

МВД РФ уведомило о распространении новой мошеннической схемы для доступа к sim-карте и мобильному банку. Как сообщает ТАСС, обман происходит под предлогом проверки телефонной линии от лица представителя оператора мобильной связи.

В рамках этой схемы человеку звонит неизвестный. Он представляется инженером компании оператора сотовой связи. После этого звонивший говорит о необходимости проверить линию связи – для этого обычно просят нажать какую-либо комбинацию цифр. Это могут быть #90, #09 или другие. В МВД подчеркнули, что делать этого нельзя – таким образом мошенники получают доступ к sim-карте и могут делать звонки за счет абонента, а также входить в мобильный банк.

В ведомстве советуют при поступлении таких звонков сразу нажимать клавишу отбой и незамедлительно заканчивать разговор.

Мошенники

Комментарии 17

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Гость

11:10:52 16-03-2025

Может с мошенниками поступать как с террористами - вырезать их прямо в сортирах.
Учитывая какой экономический вред и социальную напряжённость они несут.

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Олег

11:14:33 16-03-2025

Всех посылайте! Я в живую то ни с кем не разговариваю без доверенности на разговор со мной - как в суде. Пусть письменно обращаются, через Госуслуги. А если не могут, то и не надо.

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Гость

11:45:28 16-03-2025

МВД РФ уведомило

Когда оно уже начнёт ловить, а не уведомлять ???

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......

11:58:15 16-03-2025

Закрыл счет в банке. Работодатель зарплату выдает наличкой. Беспокойства по поводу-украдут или оформят кредит у меня теперь нет. Не может эта вся система обеспечить безопасность-значит и не нужно пользоваться

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Гость

14:03:01 16-03-2025

...... (11:58:15 16-03-2025) Закрыл счет в банке. Работодатель зарплату выдает наличкой. ... ага... и расчет каждый день

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Гость

12:01:02 16-03-2025

Вообще не отвечать на незнакомые номера. Единственный способ,

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Гость

14:04:35 16-03-2025

Гость (12:01:02 16-03-2025) Вообще не отвечать на незнакомые номера. Единственный способ... ага, есть такие олегофренды, которым дозвониться по делу не можешь, т.к. этот Альошенька с незнакомых трубки не берет

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Гость

14:43:36 16-03-2025

Гость (14:04:35 16-03-2025) ага, есть такие олегофренды, которым дозвониться по делу не ... По какому делу ты звонишь незнакомому Альошеньке? По какому делу могут звонить незнакомые люди пенсионерке/пенсионеру? Чтобы что-то с них поиметь. Единственная причина. Поэтому вполне понятно стремление людей защитить своё личное пространство.

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Гость

17:51:40 16-03-2025

Гость (14:43:36 16-03-2025) По какому делу ты звонишь незнакомому Альошеньке? По каком... С поликлиники по месту жительства, например. Стационарными там уже почти не пользуются, а информация для пенсионеров важная, лекарства по льготам или приезд врача для осмотра.

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пенсионер

06:17:27 17-03-2025

Гость (17:51:40 16-03-2025) С поликлиники по месту жительства, например. Стационарными т... Не сочиняйте про поликлиники! Мне ни разу не звонили из поликлиники. Ни разу! Опрашиваю знакомых пенсов - тоже никто никогда не звонил из поликлиники. Только из разных банков с предложениями кредитов и ростелеком хочет осчастливить интернетом. То есть организации , которые навязывают свои услуги, чтобы заработать на пенсах. Остальные звонки пенсионерам "из полиции"- с вашим банковским счетом проблемы", из "банков" - вам подозрительный перевод", из "госуслуг - взломали " - всё мошенники.
Если хотят пригласить в поликлинику - пусть шлют СМС, пациент потом сам или отзвонится на стационарный номер, или придет в лечебное учреждение, всё остальное - мошенничество.

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Гость

18:01:25 16-03-2025

Гость (14:43:36 16-03-2025) По какому делу ты звонишь незнакомому Альошеньке? По каком... Да выкинуть вообще телефон!!!

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Гость

06:34:39 17-03-2025

Гость (18:01:25 16-03-2025) Да выкинуть вообще телефон!!!... Телефон в первую очередь для связи с родственниками и знакомыми. Для чужих (н-р, Авито) - отдельный номер, не привязан к банку, госуслугам и неизвестен знакомым, то есть точно знаешь, что сюда не позвонят от друзей с какой-то просьбой. Да и то использовать только вместе с чатом сайта, чтобы остались следы взаимодействия и мошенникам была затруднительна анонимность.

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Мимопроходящий

09:11:58 17-03-2025

Гость (14:04:35 16-03-2025) ага, есть такие олегофренды, которым дозвониться по делу не ... твоё дело это "холодный" обзвон.. )))

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Гость

08:09:44 17-03-2025

Гость (12:01:02 16-03-2025) Вообще не отвечать на незнакомые номера. Единственный способ... Дай вам бог никогда не узнать зачем могут позвонить из больницы или из полиции...

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Гость

17:26:31 17-03-2025

Гость (08:09:44 17-03-2025) Дай вам бог никогда не узнать зачем могут позвонить из больн... Из больницы и полиции вам могут послать СМС с просьбой перезвонить по важному делу. Вы находите городской телефон организации (самое быстрое - набираете 112 и выясняете номер). Потом звоните, куда необходимо. Иначе получите, как недавно бабушка собрала вещи, одеяло, 650тр и отдала мошенникам, чтобы спасли внука. Мошенники как раз представлялись из больницы и из полиции.

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Гость

14:48:53 16-03-2025

Не может эта вся система обеспечить безопасность------- а причем здесь система, если часть странных особей любит потрепаться по телефону со всеми подряд? 😀 зачем?!?! разговаривать с незнакомыми людьми? Все халявы ждете? 😊

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Гость

14:51:04 16-03-2025

которым дозвониться по делу не можешь, ---- ну так напиши, если это по делу, конечно) что то мне ни один с незнакомого номера не написал. По делу))

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