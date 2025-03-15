Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "кликбейтными" заголовками

Аферисты рассылают "новости" в Telegram

15 марта 2025, 06:30, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки, используя "кликбейтные" заголовки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

"Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель – похищение денег", – предостерегает ведомство.

В качестве примера правоохранители привели сообщения о якобы завершении СВО в 2025 году, появившиеся в ряде Telegram-каналов. В заголовке говорится: "Вам нагло врут, когда говорят, что СВО закончится в 2025 году". Далее читателей "предупреждают" о "зарождающемся кризисе" и предлагают перейти в "журнал" по гиперссылке.

Отмечается, что "кликбейт" воздействует на эмоции – страх, любопытство, удивление – и создает "эффект срочности". Такой прием широко используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники.

В МВД призвали проверять источники информации, чтобы не попасть на крючок аферистов.