Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с "кликбейтными" заголовками
Аферисты рассылают "новости" в Telegram
15 марта 2025, 06:30, ИА Амител
Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки, используя "кликбейтные" заголовки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель – похищение денег", – предостерегает ведомство.
В качестве примера правоохранители привели сообщения о якобы завершении СВО в 2025 году, появившиеся в ряде Telegram-каналов. В заголовке говорится: "Вам нагло врут, когда говорят, что СВО закончится в 2025 году". Далее читателей "предупреждают" о "зарождающемся кризисе" и предлагают перейти в "журнал" по гиперссылке.
Отмечается, что "кликбейт" воздействует на эмоции – страх, любопытство, удивление – и создает "эффект срочности". Такой прием широко используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники.
В МВД призвали проверять источники информации, чтобы не попасть на крючок аферистов.
"Часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум", – отметили правоохранители.
09:30:38 16-03-2025
Не перехожу по ссылкам по таким заголовкам. В лучшем случае голую девку покажут.