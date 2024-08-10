Житель Алтая взял в трех банках кредит и отдал 1,5 млн рублей на "замену сим-карты"
Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность
10 августа 2024, 09:52, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники обманули 58-летнего мужчину под предлогом замены сим-карты на новую, сообщает региональное МВД.
"Позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора связи, заявив, что сим-карта устарела и ее необходимо заменить. Для этого нужно было продиктовать код из смс-сообщения", - рассказали в ведомстве.
После этого позвонил другой человек и сказал, что кто-то пытается похитить деньги со счета мужчины и нужно срочно взять кредит в трех банках и перевести эти деньги на специальный счет.
В итоге мужчина лишился 1,445 млн рублей. Поняв, что попал в руки мошенников, он обратился в полицию.
Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность. Если неизвестный сообщает о том, что на вашем счете замечены подозрительные операции или о том, что на ваше имя оформлен кредит или убеждает перевести деньги на некий "безопасный счет" - это действуют мошенники.
10:14:05 10-08-2024
Красиво жить не запретишь...?
11:33:41 10-08-2024
некоторые люди такие большие любители симок, что диву даёшься.
12:11:20 10-08-2024
некоторые летают обедать за границу за миллионы...!? другие вот симкарту за полтора ляма...!
13:06:42 10-08-2024
Сам виноват. Дураков учить - только портить. Обычно все эти майоры центробанка имени сим-карты госуслуг сливаются мгновенно на фразе "подсвинок, желудь хочешь?"
11:38:24 11-08-2024
Гость (13:06:42 10-08-2024) Сам виноват. Дураков учить - только портить. Обычно все эти ... а я говорю, что у меня праздник и хорошее настроение, и пока я ищу карту включу вам музыку, чтобы вы не скучали в ожидании.
ну и включаю "Дорожную" Шнура. некоторые дослушивают до конца, а потом обижаются.
16:46:41 10-08-2024
Народ глупеет просто катастрофически!