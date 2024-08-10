Житель Алтая взял в трех банках кредит и отдал 1,5 млн рублей на "замену сим-карты"

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность

10 августа 2024, 09:52, ИА Амител

Смартфон / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае мошенники обманули 58-летнего мужчину под предлогом замены сим-карты на новую, сообщает региональное МВД.

"Позвонил неизвестный и представился сотрудником оператора связи, заявив, что сим-карта устарела и ее необходимо заменить. Для этого нужно было продиктовать код из смс-сообщения", - рассказали в ведомстве.

После этого позвонил другой человек и сказал, что кто-то пытается похитить деньги со счета мужчины и нужно срочно взять кредит в трех банках и перевести эти деньги на специальный счет.

В итоге мужчина лишился 1,445 млн рублей. Поняв, что попал в руки мошенников, он обратился в полицию.

Правоохранители в очередной раз обращаются к жителям края с просьбой проявлять бдительность. Если неизвестный сообщает о том, что на вашем счете замечены подозрительные операции или о том, что на ваше имя оформлен кредит или убеждает перевести деньги на некий "безопасный счет" - это действуют мошенники.