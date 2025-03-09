Мошенники начали обманывать барнаульцев через домофоны
Злоумышленники сообщают о замене домофонов и просят назвать "индивидуальный ключ"
09 марта 2025, 12:00, ИА Амител
Мошенники начали обманывать жителей Барнаула, сообщая о замене домофонов. Злоумышленники предлагают назвать код из СМС, благодаря которому могут получить доступ к личной информации. О новой схеме работница домофонной компании рассказала в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
"Мошенники звонят от имени управляющей или домофонной компании и сообщают о замене домофона и ключей", – предостерегла она.
Предупредив о замене домофонов и ключей, злоумышленники уточняют, что у каждой квартиры отныне будет свой "индивидуальный код", который должен прийти в СМС во время звонка. На деле код, как рассказала горожанка, приходит "с различных сайтов и электронных сервисов".
Благодаря цифрам из СМС аферисты могут проверить кредитный рейтинг жертвы, получить доступ к личной информации или оформить кредит.
"Пожалуйста, будьте бдительны! Не дайте себя обмануть", – призывает женщина.
16:30:08 09-03-2025
Глупых надо наказывать!
18:58:18 09-03-2025
Гость (16:30:08 09-03-2025) Глупых надо наказывать! ... подожди немного и твой острый, как тебе кажется, ум станет глупым. а, возможно, вообще исчезнет.
05:59:14 10-03-2025
Элен без ребят (18:58:18 09-03-2025) подожди немного и твой острый, как тебе кажется, ум станет г...
Как у тебя и у Мусика, да?
19:06:34 09-03-2025
Скоро через водопровод начнут обманывать. Ну хотят человеки быть обманутыми, куда деваться-то?
10:15:33 10-03-2025
Гость (19:06:34 09-03-2025) Скоро через водопровод начнут обманывать. Ну хотят человеки... Меня через канализацию обманывали.
09:55:41 10-03-2025
Через замену электросчетчиков обманывают уже.
10:16:18 10-03-2025
А еще обманывают на избирательных участках и особенно когда голосуешь через госуслуги.
08:21:06 11-03-2025
При чём здесь избирательные участки? Говорим о том, что мошенники оставляют людей без денег.