Мошенники начали обманывать барнаульцев через домофоны

Злоумышленники сообщают о замене домофонов и просят назвать "индивидуальный ключ"

09 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Домофон, подъездная дверь / Фото: amic.ru

Мошенники начали обманывать жителей Барнаула, сообщая о замене домофонов. Злоумышленники предлагают назвать код из СМС, благодаря которому могут получить доступ к личной информации. О новой схеме работница домофонной компании рассказала в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

"Мошенники звонят от имени управляющей или домофонной компании и сообщают о замене домофона и ключей", – предостерегла она.

Предупредив о замене домофонов и ключей, злоумышленники уточняют, что у каждой квартиры отныне будет свой "индивидуальный код", который должен прийти в СМС во время звонка. На деле код, как рассказала горожанка, приходит "с различных сайтов и электронных сервисов".

Благодаря цифрам из СМС аферисты могут проверить кредитный рейтинг жертвы, получить доступ к личной информации или оформить кредит.