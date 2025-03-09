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Мошенники начали обманывать барнаульцев через домофоны

Злоумышленники сообщают о замене домофонов и просят назвать "индивидуальный ключ"

09 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Домофон, подъездная дверь / Фото: amic.ru
Домофон, подъездная дверь / Фото: amic.ru

Мошенники начали обманывать жителей Барнаула, сообщая о замене домофонов. Злоумышленники предлагают назвать код из СМС, благодаря которому могут получить доступ к личной информации. О новой схеме работница домофонной компании рассказала в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

"Мошенники звонят от имени управляющей или домофонной компании и сообщают о замене домофона и ключей", – предостерегла она.

Предупредив о замене домофонов и ключей, злоумышленники уточняют, что у каждой квартиры отныне будет свой "индивидуальный код", который должен прийти в СМС во время звонка. На деле код, как рассказала горожанка, приходит "с различных сайтов и электронных сервисов".

Благодаря цифрам из СМС аферисты могут проверить кредитный рейтинг жертвы, получить доступ к личной информации или оформить кредит.

"Пожалуйста, будьте бдительны! Не дайте себя обмануть", – призывает женщина.

Барнаул Алтайский край Мошенники

Комментарии 8

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Гость

16:30:08 09-03-2025

Глупых надо наказывать!

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Элен без ребят

18:58:18 09-03-2025

Гость (16:30:08 09-03-2025) Глупых надо наказывать! ... подожди немного и твой острый, как тебе кажется, ум станет глупым. а, возможно, вообще исчезнет.

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Гость

05:59:14 10-03-2025

Элен без ребят (18:58:18 09-03-2025) подожди немного и твой острый, как тебе кажется, ум станет г...
Как у тебя и у Мусика, да?

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Гость

19:06:34 09-03-2025

Скоро через водопровод начнут обманывать. Ну хотят человеки быть обманутыми, куда деваться-то?

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Гость

10:15:33 10-03-2025

Гость (19:06:34 09-03-2025) Скоро через водопровод начнут обманывать. Ну хотят человеки... Меня через канализацию обманывали.

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Гость

09:55:41 10-03-2025

Через замену электросчетчиков обманывают уже.

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Гость

10:16:18 10-03-2025

А еще обманывают на избирательных участках и особенно когда голосуешь через госуслуги.

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Валентина

08:21:06 11-03-2025

При чём здесь избирательные участки? Говорим о том, что мошенники оставляют людей без денег.

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