Мошенники начали обманывать россиян от лица сотрудников "Почты России"
Аферисты могут получить доступ к "Госуслугам" или банковскому приложению
19 июня 2024, 12:30, ИА Амител
Человек со смартфоном / Фото: unsplash.com
Мошенники придумали новую схему обмана с посылкой из-за границы, пишет "Вестник киберполиции России".
Аферисты звонят жертве, представляются сотрудниками "Почты России" и сообщают, что нужно забрать в отделении посылку из-за рубежа, заранее оплатив таможенный сбор. Человек в такой ситуации отказывается от отправления, которое он не заказывал, на что мошенники просят назвать код из SMS, чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты.
Таким образом злоумышленники могут "угнать" аккаунт от "Госуслуг" либо войти в банковское приложение и украсть деньги и набрать кредитов.
12:34:17 19-06-2024
Аферисты могут получить доступ к "Госуслугам" или банковскому приложению --- походу Госуслуги и банковские приложения частично для этого и придуманы
18:36:42 19-06-2024
Гость (12:34:17 19-06-2024) Аферисты могут получить доступ к "Госуслугам" или банковском... Хотели как лучше, а получилось...что получилось.