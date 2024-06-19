Мошенники начали обманывать россиян от лица сотрудников "Почты России"

Аферисты могут получить доступ к "Госуслугам" или банковскому приложению

19 июня 2024, 12:30, ИА Амител

Человек со смартфоном / Фото: unsplash.com

Мошенники придумали новую схему обмана с посылкой из-за границы, пишет "Вестник киберполиции России".

Аферисты звонят жертве, представляются сотрудниками "Почты России" и сообщают, что нужно забрать в отделении посылку из-за рубежа, заранее оплатив таможенный сбор. Человек в такой ситуации отказывается от отправления, которое он не заказывал, на что мошенники просят назвать код из SMS, чтобы якобы подписать официальный отказ в базах почты.

Таким образом злоумышленники могут "угнать" аккаунт от "Госуслуг" либо войти в банковское приложение и украсть деньги и набрать кредитов.