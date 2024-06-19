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Россиян предупредили о фейковом приложении Сбербанка в App Store

Ни в коем случае его не устанавливайте

19 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Иконка App Store / Фото: unsplash.com
Иконка App Store / Фото: unsplash.com

В App Store вышло фейковое приложение "Сбер: Новый доступ в Сбол". Устанавливать его ни в коем случае не стоит.

"Это приложение в App Store – фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку", – рассказали РИА Новости в Сбербанке.

Скриншот со страницы фейкового приложения Сбера в App Store

Всего с начала года было выявлено 21 фальшивое приложение якобы от Сбера. Чтобы не попадаться на фейки, в пресс-службе советуют проверять информацию на сайте и в официальных каналах банка.

18 июня Сбер выпустил для айфонов официальное приложение для входа в Сбербанк Онлайн под названием "Умный Онлайн".

приложения Фейки

Комментарии 4

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Гость

11:20:20 19-06-2024

в App Store --- это которые Рутуб удалили? Вместо него фейковое приложение Сбербанка установили, ..., конкретная мафия. Хорошая реклама

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Лея

15:28:14 19-06-2024

Гость (11:20:20 19-06-2024) в App Store --- это которые Рутуб удалили? Вместо него фейко... статью утрудись нормально прочитать и понять , фэйковый моск

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Лея

15:29:22 19-06-2024

при любой сомнительной фигне звоните 900, Афина всё подскажет или переключит на живого оператора. но обычно сама справляется

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ворчун

19:10:01 19-06-2024

Лея (15:29:22 19-06-2024) при любой сомнительной фигне звоните 900, Афина всё подскаже... В старом приложении Сбера тоже ассистент прислал ссылку на скачивание новой версии программы.

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