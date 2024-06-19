Россиян предупредили о фейковом приложении Сбербанка в App Store
Ни в коем случае его не устанавливайте
19 июня 2024, 11:15, ИА Амител
Иконка App Store / Фото: unsplash.com
В App Store вышло фейковое приложение "Сбер: Новый доступ в Сбол". Устанавливать его ни в коем случае не стоит.
"Это приложение в App Store – фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку", – рассказали РИА Новости в Сбербанке.
Всего с начала года было выявлено 21 фальшивое приложение якобы от Сбера. Чтобы не попадаться на фейки, в пресс-службе советуют проверять информацию на сайте и в официальных каналах банка.
18 июня Сбер выпустил для айфонов официальное приложение для входа в Сбербанк Онлайн под названием "Умный Онлайн".
11:20:20 19-06-2024
в App Store --- это которые Рутуб удалили? Вместо него фейковое приложение Сбербанка установили, ..., конкретная мафия. Хорошая реклама
15:28:14 19-06-2024
Гость (11:20:20 19-06-2024) в App Store --- это которые Рутуб удалили? Вместо него фейко... статью утрудись нормально прочитать и понять , фэйковый моск
15:29:22 19-06-2024
при любой сомнительной фигне звоните 900, Афина всё подскажет или переключит на живого оператора. но обычно сама справляется
19:10:01 19-06-2024
Лея (15:29:22 19-06-2024) при любой сомнительной фигне звоните 900, Афина всё подскаже... В старом приложении Сбера тоже ассистент прислал ссылку на скачивание новой версии программы.