Россиян предупредили о фейковом приложении Сбербанка в App Store

Ни в коем случае его не устанавливайте

19 июня 2024, 11:15, ИА Амител

Иконка App Store / Фото: unsplash.com

В App Store вышло фейковое приложение "Сбер: Новый доступ в Сбол". Устанавливать его ни в коем случае не стоит.

"Это приложение в App Store – фейковое. Мы уже отправили запрос на его блокировку", – рассказали РИА Новости в Сбербанке.

Скриншот со страницы фейкового приложения Сбера в App Store

Всего с начала года было выявлено 21 фальшивое приложение якобы от Сбера. Чтобы не попадаться на фейки, в пресс-службе советуют проверять информацию на сайте и в официальных каналах банка.

18 июня Сбер выпустил для айфонов официальное приложение для входа в Сбербанк Онлайн под названием "Умный Онлайн".