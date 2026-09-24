Мошенники начали обманывать россиян под видом субсидий на ипотеку

Для оформления выплаты пользователям предлагают перейти по ссылке и авторизоваться через поддельную страницу "Госуслуг"

24 сентября 2026, 14:33, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мошенники начали предлагать семьям с детьми якобы государственную субсидию на погашение ипотеки. Под этим предлогом злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным и аккаунтам на "Госуслугах", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

"Аферисты запускают контекстную рекламу и создают каналы в мессенджерах, маскирующиеся под государственные сервисы социальной поддержки или официальные порталы банков. Семьям обещают компенсационную субсидию на погашение тела ипотеки", — рассказали аналитики.

Для оформления выплаты пользователям предлагают перейти по ссылке и авторизоваться через поддельную страницу "Госуслуг". Ввод данных на таком сайте может привести к компрометации учетной записи, списанию денег или оформлению микрозаймов на имя потерпевшего.

В "Мошеловке" советуют не вводить персональные данные на сторонних сайтах, ссылки на которые поступили через рекламу, мессенджеры или социальные сети.