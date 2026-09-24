Мошенники начали обманывать россиян под видом субсидий на ипотеку
Для оформления выплаты пользователям предлагают перейти по ссылке и авторизоваться через поддельную страницу "Госуслуг"
24 сентября 2026, 14:33, ИА Амител
Мошенники начали предлагать семьям с детьми якобы государственную субсидию на погашение ипотеки. Под этим предлогом злоумышленники пытаются получить доступ к персональным данным и аккаунтам на "Госуслугах", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Аферисты запускают контекстную рекламу и создают каналы в мессенджерах, маскирующиеся под государственные сервисы социальной поддержки или официальные порталы банков. Семьям обещают компенсационную субсидию на погашение тела ипотеки", — рассказали аналитики.
Для оформления выплаты пользователям предлагают перейти по ссылке и авторизоваться через поддельную страницу "Госуслуг". Ввод данных на таком сайте может привести к компрометации учетной записи, списанию денег или оформлению микрозаймов на имя потерпевшего.
В "Мошеловке" советуют не вводить персональные данные на сторонних сайтах, ссылки на которые поступили через рекламу, мессенджеры или социальные сети.
"Проверяйте условия предоставления государственных льгот исключительно на портале "Госуслуги" или официальном сайте Банка России", — добавили там.
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