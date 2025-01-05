Мошенники начали обманывать россиян, требуя от них стать присяжными в суде

Тех, кто отказывается, злоумышленники запугивают административной и уголовной ответственностью

05 января 2025, 07:44, ИА Амител

Кибермошенничество / Фото: unsplash.com

Мошенники обманывают россиян новым способом: воруют их данные и деньги под предлогом участия в коллегии присяжных заседателей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам юриста, сама суть схемы не нова. Под различными предлогами преступники пытаются заставить человека пройти по фишинговой ссылке, чтобы похитить его персональные данные, в том числе и банковские.

Уже известно немало случаев, когда злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур или налоговой и обвиняют россиян якобы в соучастии в преступлении. Чтобы решить вопрос, жертве предлагается открыть ссылку. Теперь к набору мошеннических предлогов добавилось и "участие в коллегии присяжных".

"Кроме того, могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности", – рассказал Хаминский.

Чтобы официально отказаться от своего участия, россиян просят пройти по вредоносной ссылке.

Юрист советует жителям страны не вступать в диалог с преступниками и ни в коем случае не переходить ни по каким ссылкам. Если у вас возникли сомнения, лучше сами перезвоните в государственные органы и уточните всю информацию.

Напомним, ранее стало известно еще об одном новом способе. Россиянам предлагают скачать приложения для оплаты коммунальных услуг или записи к врачу. При этом на самом деле им дают ссылку на вредоносную программу, ворующую данные.