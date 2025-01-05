Мошенники начали обманывать россиян, требуя от них стать присяжными в суде
Тех, кто отказывается, злоумышленники запугивают административной и уголовной ответственностью
05 января 2025, 07:44, ИА Амител
Мошенники обманывают россиян новым способом: воруют их данные и деньги под предлогом участия в коллегии присяжных заседателей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам юриста, сама суть схемы не нова. Под различными предлогами преступники пытаются заставить человека пройти по фишинговой ссылке, чтобы похитить его персональные данные, в том числе и банковские.
Уже известно немало случаев, когда злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур или налоговой и обвиняют россиян якобы в соучастии в преступлении. Чтобы решить вопрос, жертве предлагается открыть ссылку. Теперь к набору мошеннических предлогов добавилось и "участие в коллегии присяжных".
"Кроме того, могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности", – рассказал Хаминский.
Чтобы официально отказаться от своего участия, россиян просят пройти по вредоносной ссылке.
Юрист советует жителям страны не вступать в диалог с преступниками и ни в коем случае не переходить ни по каким ссылкам. Если у вас возникли сомнения, лучше сами перезвоните в государственные органы и уточните всю информацию.
Напомним, ранее стало известно еще об одном новом способе. Россиянам предлагают скачать приложения для оплаты коммунальных услуг или записи к врачу. При этом на самом деле им дают ссылку на вредоносную программу, ворующую данные.
07:53:40 05-01-2025
А дураки и рады быть обманутыми!
13:47:40 05-01-2025
Гость (07:53:40 05-01-2025) А дураки и рады быть обманутыми!...
Еще минусами они рады отмечаться. И хорошо, что вас разводят. Так вам и надо!
07:58:49 05-01-2025
Тут не так давно одна известная сотовая компания с меня с живого не слазила, требуя подтвердить мои паспортные данные!...
А другие с одного номера пол страны обзванивают, вымогают миллионы с людей!!!?... И им за это ни чего не бывает...? Их даже вычислить не могут!!!?
Не понятно! На чьей стороне государство!? Кого защищает!? Куда уходят наши налоги!?....
10:46:49 05-01-2025
Гость (07:58:49 05-01-2025) Тут не так давно одна известная сотовая компания с меня с жи... Сказали же.. все мошеннические колл центры на Украине. У нас такого нет и быть не может. В этом же нет сомнений)
07:42:32 06-01-2025
Гость (10:46:49 05-01-2025) Сказали же.. все мошеннические колл центры на Украине. У нас...
А ничего, что в Барнауле такой центр накрыли?