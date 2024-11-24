Мошенники начали обманывать жителей Алтайского края, обещая им выплаты на ребенка
Так аферисты намереваются получить доступ к "Госуслугам"
24 ноября 2024, 08:00, ИА Амител
Мошенники придумали новую приманку, чтобы обманывать жителей Алтайского края, сообщили в МВД региона.
Молодой матери из Бийска позвонили из якобы социальной службы с радостной новостью о том, что женщине положена дополнительная выплата за ребенка, для получения которой нужно назвать код из SMS для подтверждения аккаунта на "Госуслугах". Девушка продиктовала цифры, но во время разговора с незнакомцем ей на электронную почту пришло уведомление о взломе страницы.
"Бийчанка догадалась, что имеет дело с аферистами и положила трубку. Она сразу же обратилась в МФЦ, восстановила доступ и сообщила о случившемся в полицию", – рассказали в ведомстве.
Полицейские напомнили, что сотрудники государственных и частных организаций никогда не запрашивают код. "Для получения каких-либо выплат или услуг обращайтесь самостоятельно в учреждение либо через портал "Госуслуги", – отметили в МВД.
18:21:50 24-11-2024
Лет 25 назад начали? А сейчас только заметили?