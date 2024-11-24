Мошенники начали обманывать жителей Алтайского края, обещая им выплаты на ребенка

Так аферисты намереваются получить доступ к "Госуслугам"

24 ноября 2024, 08:00, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

Мошенники придумали новую приманку, чтобы обманывать жителей Алтайского края, сообщили в МВД региона.

Молодой матери из Бийска позвонили из якобы социальной службы с радостной новостью о том, что женщине положена дополнительная выплата за ребенка, для получения которой нужно назвать код из SMS для подтверждения аккаунта на "Госуслугах". Девушка продиктовала цифры, но во время разговора с незнакомцем ей на электронную почту пришло уведомление о взломе страницы.

"Бийчанка догадалась, что имеет дело с аферистами и положила трубку. Она сразу же обратилась в МФЦ, восстановила доступ и сообщила о случившемся в полицию", – рассказали в ведомстве.

Полицейские напомнили, что сотрудники государственных и частных организаций никогда не запрашивают код. "Для получения каких-либо выплат или услуг обращайтесь самостоятельно в учреждение либо через портал "Госуслуги", – отметили в МВД.