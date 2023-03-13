Мошенники начали обвинять россиян в измене Родине

Злоумышленники заявляют, что деньги со счетов клиента переводят на поддержку украинской армии

13 марта 2023, 22:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мошенники в России придумали новый повод для выманивания денег у своих жертв. Об этом сообщает Сбербанк.

В организации заявили, что теперь людей пугают изменой Родине. Россиянам звонит человек, который представляется сотрудником ФСБ. Незнакомец заявляет, что счётом жертвы завладел сотрудник банка, который переводит деньги на помощь украинской армии.

Человеку грозят уголовной ответственностью и предлагают оформить кредит, чтобы вычислить "злоумышленника".

Обеспечить безопасность клиенты банка могут, подключив уведомления об операциях.